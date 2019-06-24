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Kadınların yaptıkları eserler vatandaşların beğenisine sundu

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar bir yıl boyunca ürettikleri ürünleri sanatseverlerin beğenisine sunmayı sürdürüyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
Kadınların yaptıkları eserler vatandaşların beğenisine sundu

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar bir yıl boyunca ürettikleri ürünleri sanatseverlerin beğenisine sunmayı sürdürüyor. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş el sanatları alanında üretilen başarılı eserler sergiyi gezenlerden tam not aldı.


Şehitkamil Belediyesi ile İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında kadınlar hem meslek öğrendi hem de para kazandı. Kadınların iş gücü piyasasına katılmasını amaçlayan proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tekrar popüler hale getirilmesi sağlandı. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren aile merkezlerinde bir sene boyunca farklı meslek edindirme kurslarına katılan yüzlerce kadın, ürettikleri birbirinden güzel ürünleri göstermek için sergi açtı.


Ali Nacar Aile Merkezinde açılan serginin açılışını Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Halk Eğitim Müdür Vekili Muhittin Karasu, Gaziantep Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Çelik, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç yaptı.


"Çok önemli bir adım atılmış oluyor"


Sergiyi gezdikten sonra açıklamada bulunan İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, ortaya çıkan eserlerle duygulandığını ve gururlandığını söyledi. Şehitkamil Belediyesi ile yaptıkları işbirliğinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Ekin, “Açılan sergiyi gezdik. Tesisler meslek edindirme kurslarıyla güzelleşiyor, şenleniyor. Tesislerin boş kalmaması gerekiyor. Şehitkamil Belediye Başkanımızın bu konuda çok çalışkan olduğu belirgin. Çünkü sosyal tesisleri her zaman dolduruyor. İŞKUR olarak Şehitkamil Belediyesi ile işbirliği içerisinde olduğumuz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Bu tür tesislerde kadınlarımızı kültürel anlamda daha da zenginleştirmek adına bu tür sosyal projelere sahip çıkıyoruz. Kurumlar arası işbirliklerimiz neticesinde hem kadınlarımızın sosyalleşmesine hem ev ekonomilerine katkı sunmalarına hem de sosyal güvenlik kapsamına alınmaları hususunda çok önemli bir adım atılmış olunuyor. Bugüne kadar Şehitkamil Belediyemiz ile çok sayıda projemiz var ama en çok hoşumuza giden projelerin başında kadınlarımıza imkanlar sunarak bu tür sosyal tesislerde onları sosyalleştiren bu proje gelir. Çok deneyimli hocalarımızın eşliğinde Antep’in unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinin canlandırılması konusunda hassas davranıyoruz. Şehitkamil Belediyesi, sosyal belediyeciliğin de çok başarılı ve öncü belediyecilik rolünü oynamaktadır. İstihdam kurumu olarak hem meslek edindirmeyi hem istihdam sağlamayı hem de bu kurs sonrasında kurs gören kadınlarımızın ayakta kalarak bir şekilde geçim kaynaklarını oluşturabilecek imkanlara sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz ki biraz önce gezdiğimiz sergiye baktığımızda ne kadar değerli el sanatlarının üretildiğini ve pazara sunulabilecek aşamaya geldiğini hep beraber gördük. Şahsen çok duygulandım, çok gururlandım” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, projeye olan katkılarından dolayı İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin’e teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
  1. sergi
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