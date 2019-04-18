0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kadınların saçları sanata dönüştü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resim bölümü öğrencisi, 50 kadından tek tek topladığı saçları sanat eserine dönüştürerek bir sergi açtı.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:02
Kadınların saçları sanata dönüştü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resim bölümü öğrencisi, 50 kadından tek tek topladığı saçları sanat eserine dönüştürerek bir sergi açtı.


Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Yasemin Güzel, kendi saçını ve çevreden topladığı kadın saçlarını iğneden geçirip, tuvale işledi. Güzel’in kadınların değerini anlatmak ve yaşantısını yansıtmak için yaptığı çalışma yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Güzel, yaklaşık 50 kadından topladığı ve 14 tablonun yer aldığı çalışmasını‘Saç-Yol-Ma’ ismiyle sergi açarak sanat sevenlerle buluşturdu. Çalışmada kadın saçından yapılmış süpürge ve tespih dikkat çekti.



Kadınlardan saçları toplamak güç oldu


Güzel saçları toplamanın kolay olmadığını belirterek, "Bu serginin amacı kadının ne kadar toplumda değeri, olduğunu kadının bir saçının telinin bile ulaşılmasının ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalıştım, çünkü saçları toplamak hiç kolay değildi. Kendi arkadaşlarımdan saçlarını bağışlayanlar oldu. Kuzenimden bağışlayanlar oldu. Ailemden saçlarını verenler oldu ve yaşlı teyzelerden bile sağ olsunlar saçlarını başlayan kişiler oldu. Onların sayesinde ve kendi saçlarım çok uzundu saçlarımı kestim kendi saçlarımı da kullandım. Böyle bir çalışma ortaya çıktı. Yaklaşık olarak bir buçuk yıl sürdü" dedi.



İğneden saç tellerini geçirerek dikti


Güzel, saçları dikiş iğnesinden geçirerek tek tek diktiğini ifade ederek, "Çalışmalarımın çoğunun dikerek yaptım bildiğiniz dikişi iğnesinden saç tellerini geçirdim ve tek tek diktim bunları tablolarımı. Bazı çalışmalarımda da yapıştırma kullandım ki saç telini hem dikmek hem yapıştırmak gerçekten çok zor. Kadının toplumdaki yerini bir sanat eseri olarak tabloya dönüştürüleceğini duyunca yanımda olan insanlardan böyle bir bağış oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Saçlardan süpürge ve tespih yaptı


Güzel, saçları kullanarak süpürge tespih yaptığına değinerek, "Toplumdabiliriz hepimiz bir deyim vardır, ’saçlarımı senin için süpürge ettim’ gerçekten öyle. Anneler fedakardır kadınlar fedakardır saçlarını çocuklar için aileleri için süpürge yaparlar. Bende o deyimi kullandım ve süpürge yapmaya karar verdim.Tespih yaptım, ’sabır’ çalışmanın adı. Sabır olmasının sebebi de hep erkekler elinde tespih taşır. Sabrederler bir şeyleri beklerken çekerler. Aslında kadınlar ömürlerini bekleyerek geçirirler o nedenle bir tespih yaptım ve onların sabrını göstermek istedim. 50 kadın belki daha üstüdür, tam net sayı veremiyorum ama yaklaşık olarak 50 kadın vardır. Tek tek topladım özenle toplamaya çalıştım. Şuan burada 14 çalışma var" şeklinde konuştu.



İki çalışması erken yaşta evlenen kadınlardan oldu


Güzel, iki çalışmanın erken yaşta evlenen kadınların saçlarından olduğunun söyleyerek, "İki çalışmam bohçalar şeklinde erken yaşta evlilik yapan kızların saçlarından alınmış çalışma. Onları bohçalara dikerek aslında kadınların hep hani böyle deyim vardır çeyiz yapman gerekiyor artık genç kız oldun moduna girerler. Aslında o çeyizleri değil de bedenlerini götürdüklerini ima etmek adına bohçaları resim yaptım ve onlara o kızlardan aldığım saçları diktim ve onların sıkışmışlığını bir çıkış aramaya çalıştıklarını göstermek için de çerçevelettirdim" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 12:02
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'de dikkat çeken karar! İmamoğlu gelir gelmez kapatıldı
    1. İBB'de dikkat çeken karar! İmamoğlu..
    2. PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak?..
    3. Tokat'ta uzun namlulu silah ele..
    4. Yıldızlı Projeler'in final etkinliği..
    5. Kılıçdaroğlu'ndan "yerel seçim"..
    6. Kıdem tazminatı nasıl olacak? En son..
    7. "Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, yenilgiye..
    8. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    9. Avrasya Çarşısı
    10. ABD’de elçilik binasına kamera..
    11. CHP'li başkanlar borç yüzünden..
    12. Yenimahalle’de 8 yılda 14 bin ev..
    13. (Özel Haber) 3 yaşında hayatının en..
    14. Garnizon Komutanı Teke’den Başkan..
    15. Hem lezzetli hem sağlıklı: Yoğurtlu..
    16. Kahramanmaraş’ta emniyet kemeri..
    17. 10 adımda sağlıklı beslenme
    18. Lise öğrencilerine "Meslek tanıtımı ve..
    19. Ne zaman ki, düşmanlarım çoğaldı;..
    20. Tokat'ta uzun namlulu silah ele..
    21. Beyşehir Gölü’nde martıların balık..
    22. Döviz kurları
    23. YYÜ’ye ilk Vanlı rektör
    24. Kadınların saçları sanata dönüştü
    25. Kırmızı bitkilerden zararsız..
    26. Geleneksel çocuk oyunları şenliği..
    27. Antarktika'dan dönen bilim insanları..
    28. İçi su dolu siloya düşen daha belediye..
    29. Düzensiz göç masada
    30. ABD’deki katedrale benzinle saldırı..
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...