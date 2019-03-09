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Kadınların maçında orta hakemden gül jesti

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası Trabzon il birinciliği karşılaşmasında görevli orta hakem İsmail Düzgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her iki takım oyuncuları ile kadın yardımcılarına maç öncesinde gül verdi

09 Mart 2019 Cumartesi 14:28
Kadınların maçında orta hakemden gül jesti

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası İl birinciliği maçında görevli orta hakem, karşılaşma öncesinde her iki takım oyuncuları ile kadın yardımcı hakemlere gül verdi.

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Trabzon il birincisinin belirleneceği karşılaşmada, Trabzon İdmanocağı ile Kardelenspor takımları, Trabzon ASKF Sahası'nda mücadele etti.

Maç öncesinde sahaya takımlarla çıkan orta hakem İsmail Düzgün ile yardımcıları Nurdan Kösoğlu ve Yeter Gülaçar, taraftarları selamladı. Futbolculardan bir süre beklemelerini isteyen hakem İsmail Düzgün, sağlık görevlilerinin bulunduğu alana daha önce bıraktığı gülleri alarak futbolculara ve kadın yardımcılarına verdi.

Kadınlar gününü kutladığı sporculardan yaptığı davranış nedeniyle alkış alan Düzgün, daha sonra İdmanocağı'nın Kardelenspor'u 1-0 yendiği karşılaşmayı yönetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlamına dikkat çekmek için futbolculara ve yardımcılarına gül dağıttığını ifade eden Düzgün, kadınların her alanda erkeklerle bir arada en iyi şekilde mücadele verdiğini söyledi.

Hakemliği nedeniyle çoğu zaman kadınların yer aldığı maçlarda görev yaptığını belirten Düzgün, "Maçta görevli tek erkek olarak bu davranışı göstermemin daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımız varsa biz de varız. Onları yılın sadece bir gününe sığdırmak mümkün değil. Ancak her alanda bizlerle beraber olan kadınlarımızın bu gününü bu şekilde kutlamanın onları da mutlu edeceğini düşündüm." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:28
  1. Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası
  2. İdmanocağı
  3. Kardelenspor
  4. Trabzon

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