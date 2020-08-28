Kadınların koronavirüse karşı güçlü olmasının nedeni açıklandı

"Nature Medicine" dergisinde yayımlanan ve ABD'de Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki tarafından yazılan makaleye göre, yapılan araştırmalar sonucu koronavirüsün kadınlara nazaran erkekleri daha çok etkilediği ve bunun nedeninin kadınlarde virüsleri yok eden kan hücresi olan "T lenfositleri" içeren bir bağışıklık sistemine sahip olmaları olarak açıklandı.

Koronavirüsten ölümlerin yüzde 60'nın erkeklerden oluştuğu biliniyor.

"Erkekler için farklı tedaviye ihtiyaç var"

Yapılan araştırmada kadın ve erkek için ayrı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulması gerektiği sonucu ortaya çıktı. Prof. Dr. Akiko Iwasaki, Erkekler için T lenfosit tepkilerini aşılarla güçlendirilmesini tavsiye ediyor.

T hücresi nedir?

Bağışıklık sistemi olan T hücreleri vücudu istila eden hastalık yapıcı patojenleri veya virüsün bulaştığı enfekte hücreleri tespit edip ortadan kaldırma görevini yapar.