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"Kadınların işgücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Kadınların iş gücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir"- "Kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliği olarak kadınların çalışma hayatına etkin katılımını destekleyen politikalar ve iyi uygulamalar sonucunda kadınların iş gücüne katılımını artırdık"- "Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesini sağlayarak güçlü aile ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum"

13 Mart 2019 Çarşamba 22:59
"Kadınların işgücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir"

NEW YORK (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınların iş gücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir." dedi.

Bakan Selçuk, MÜSİAD USA ve TAO Danışmanlık firmasının THY ve Vakıfbank sponsorluğunda düzenlediği "Dünya Kadın Zirvesi New York" adlı etkinliğe katıldı.

MÜSİAD USA Yönetim Kurulu Üyesi Mine Anlar’ın konuşmasıyla başlayan etkinlik, "We are All Human" adlı firmanın Üst Yöneticisi Claudia Romo Edelman, CulterIntel & CIEN Üst Yöneticisi Lili Gil Valetta, Columbia Üniversitesi Profesörü Dilshad Dayani'nin konuşmacı olarak katıldığı panelle devam etti.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, kadınlar için düzenlenen sosyal koruma sistemleri ve ekonomik güçlenme ana temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin tüm kız çocukları ve kadınlar adına verimli sonuçları olması temennisinde bulundu.

- "Kadınların iş gücüne katılımını artırdık"

Türkiye'de aile yapısını güçlendirmek için iş ve aile yaşamını uyumlaştıran özel politikalar geliştirilip uygulandığını belirten Selçuk, "Kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliği olarak kadınların çalışma hayatına etkin katılımını destekleyen politikalar ve iyi uygulamalar sonucunda kadınların iş gücüne katılımını artırdık." diye konuştu.

Selçuk, kadınların istihdamının önündeki yapısal, toplumsal ve diğer sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli tedbirler aldıklarını, teşvik ve destek programlarının hayata geçirildiğini belirterek "Kadınların iş gücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir." dedi.

Kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinde eğitimin çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Selçuk, "Gururla söyleyebilirim ki ülkemizde kız çocukları için ortaöğretim kademesinde net okullaşma oranını 2 kat, yükseköğrenimde ise 3 kat artırdık. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesini sağlayarak güçlü aile ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadınların sosyal ve ekonomik kalkınmamızda daha fazla değer yaratmasını hedefliyoruz"

Türkiye'de kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi, hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanmalarının sağlanması ve her alanda katma değer yaratmaları amacıyla yürürlüğe konulan strateji belgeleriyle planlı bir çalışmanın sürdürüldüğünü vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Doğru planlanmış sosyal koruma yöntemleri, aktif istihdam programları, kurumsallaşmanın teşvik edilmesi, sosyal güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının eğitim oranlarının yükseltilmesi gibi ana başlıklarda var gücümüzle çalışarak kadınların sosyal ve ekonomik kalkınmamızda daha fazla değer yaratmasını hedeflediğimizi belirtmek isterim."

Programın sonunda MÜSİAD USA Başkanı Mustafa Tuncer, Bakan Selçuk ve diğer katılımcılara hediye takdim etti.

Programa, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez de katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 22:59
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Kadın
  3. MÜSİAD USA

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