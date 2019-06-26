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Kadınların bilgi evlerinde yaptığı ürünler görücüye çıktı

Muşlu kadınların bir yıl boyunca Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba Bilgi Evi ile Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evindeki kurslarda yaptığı ürünler görücüye çıktı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:46
Kadınların bilgi evlerinde yaptığı ürünler görücüye çıktı

Muşlu kadınların bir yıl boyunca Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba Bilgi Evi ile Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evindeki kurslarda yaptığı ürünler görücüye çıktı.


Muş Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan bilgi evleri meyvesini vermeye devam ediyor. Vatandaşların uğrak yeri haline gelen tesislerde hazırlanan ürünler için yılsonu sergisi düzenlendi. Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen sergi açılışına Belediye Başkanı Feyat Asya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Beyazduman, Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Çetin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Feyat Asya, çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür etti.


Daha sonra sergilenen ürünleri inceleyen Başkan Asya, kadınlarla yaptıkları çalışmalar üzerine hasbihal etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Asya, geçen dönem iki mahallede kurdukları bilgi evlerinde bir yıl boyunca kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiğini söyledi. Bilgi evlerinin vatandaşların ikinci evi konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, “Bilgi evlerimizi kurduktan sonra vatandaşlarımızın bu tesislerimizden güzel bir şekilde faydalanmasını sağlamak için gerekli altyapı hazırlığımızı yaptık. Üniversitemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve İŞKUR İl Müdürlüğümüz gibi kurumlarımızla çeşitli protokoller imzaladık. Birçok alanda kurslar açılmasını sağladık. Bugün bu kurslarımız sayesinde kadın hemşehrilerimiz alternatif bir uğraş içine girerken aile ekonomisine de katkılar sunabiliyor. Bugün de el emeği göz nuru ile ortaya çıkardıkları ürünleri sergiliyorlar” dedi.


Kurslarla ilgili bilgi veren Başkan Feyat Asya, “Müştak Baba ve Şehit Murat Yılmaz Bilgi Evlerinde 4 adet okuma-yazma kursu ile 116 kursiyere 1. ve 2. kademe eğitim verildi. Kur’an-ı Kerim kursu ile çocuk ve yetişkin toplamda 351 kişiye eğitim verildi. Dikiş-nakış kursunda 100 kişi meslek eğitimi aldı. El sanatlarında 52 kişi, ahşap boyamada 44 kişi kurs gördü. SODES kursları ile kilim kursundan 44 kişi, bilgisayar destekli nakış kursundan 45 kişi, çocuk bakıcılığından 45 kişi, aşçılık kursundan 45 kişi faydalandı. Üniversite ile tefsir, kıssalar, topluma hizmet derslerinden 200’den fazla kişi istifade etti. Çocuklara istismar, trafik, değerler, sağlık, çevre, okuma, darbeler gibi konularda 200’e aşkın etkinlik yapıldı. Bu etkinliklerden bin çocuk istifade etti. ASPİM’in düzenli eğitimleri ile 400 kadına eğitim verildi. Her iki bilgi evlerinde haftalık tefsir dersi ile 150 kadın faydalandı. Mukabele ve Kadir Gecesi programlarına toplamda 200 kadın katıldı. Bu kurslara katılanlara yönelik 15 şehir içi, 15 şehir dışı gezisi yapıldı. İlk, orta ve lise öğrencileri için saat 08.00’den gece 01.00’e kadar etüt ortamında 500’e aşkın öğrenciye hizmet verildi. Gönüllü öğretmenlerimiz ile soru çözümleri yapılarak üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek verildi. Mahalle temsilcilerimiz ve muhtarlarla görüşülerek muhtaç, dul, hasta, yetim ve vatandaşlarla görüşülerek, ayni, nakdi yardım ve çeyiz yardımında bulunuldu. Vatandaşlar ASPİM ve RAM gibi kurumlara yönlendirildi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:46
  1. sergi
  2. sanat
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