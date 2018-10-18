Kadınları tapınakta istemeyen yobaz Hindular, polisle çatıştı

Kadınların tapınağı ziyaret etmesine karşı çıkan protestocular karar sonrasında ibadet alanına giden geçidin girişine yatarak yolu kapatacaklarını söylemişti. Göstericiler ve kadınlar arasında bir çatışma çıkmasını engellemek amacıyla yüzlerce polis memuru görevlendirildi. Sabah saatlerinde yola taş atarak girenlere engel olmaya çalışan yüzden fazla Hindu, polis tarafından etkisiz hale getirildi. 2 kadın gazetecinin de yaralandığı olaylarda 7 protestocu gözaltına alındı.

'Adet' yaşındaki kadınlara kapalı

Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan Sabarimala Tapınağı'na yüzyıllardır kadınların girmesi yasaktı. 1991 yılında bir mahkeme bu geleneği onaylayarak 10 ila 50 yaşlarındaki kadınların ibadet alanına girişini yasaklamıştı.

Bazı Hindular, bu yaşlardaki kadınların adet gördükleri için 'saf olmadıklarını' düşünüyor.

Ancak geçtiğimiz ay yüksek mahkeme bu yasağın ibadet özgürlüğünü çiğnediği gerekçesiyle kaldırılmasına hükmetmişti.

Yüksek mahkeme kararına karşı çıkan muhafazakar Hindular, tapınağın baş tanrısı Ayyapan takipçileri tarafından bekar olarak değerlendiriliyor. Tapınak yönetimi ise geleneklerin Hindistan Anayasası ile korunduğunu savunuyor.

Her yıl yaklaşık 50 milyon kişi ibadet için tapınağı ziyaret ediyor.

(Euronews)