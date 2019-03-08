0553 313 94 23

Kadınlardan, Kadınlar Günü’ne özel yürüyüş

Bursa’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yürüyüş düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 18:48
Kadınlardan, Kadınlar Günü’ne özel yürüyüş

Bursa’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yürüyüş düzenledi. Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü, FSM Caddesi’nde Nilüfer Kent Konseyi önünden başladı.



CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediyesinin kadın çalışanları ve çok sayıda sivil toplum örgütünden kadınlar yürüyüşe katıldı.



Kadınlar ellerinde “Çocuk istismarına son”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadınlar vardır öz savunma haktır” yazılı pankartlarla, şarkılar ve sloganlar eşliğinde Üç Fidan Gençlik Parkı’na kadar yürüdü. Yüzlerce kadın daha sonra basın açıklaması yapmak üzere Üç Fidan Parkı’ndan otobüslerle Heykel’e çıktı. Bütün kadınlar adına açıklamayı, Heykel’de, Bursa Kent Müzesi önündeki alanda Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nergiz Döner yaptı.8 Mart’ın kadınların dayanışma, mücadele, birleşme ve çoğalma günü olduğunu söyleyen Döner, Türkiye’de de kadına yönelik şiddetin her geçen yıl arttığına, her gün onlarca kadın ve çocuğun, taciz, tecavüz ve aile içi cinsel şiddete maruz kaldığına dikkat çekti. 2019 yılının sadece Ocak ayında 43 kadının öldürüldüğünü vurgulayan Döner, 2018 yılında ise 440 kadının öldürüldüğünü ve 317 kadına cinsel şiddet uygulandığını, 1217 çocuk istismarının basına yansıdığını, 26 çocuğun ise öldürüldüğüne dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolda baygın bulunan belediye çalışanı hastanede hayatını kaybetti
    1. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    2. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    3. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    5. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    6. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    7. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    8. Liderin rakibi maça gelmedi
    9. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    10. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    11. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    12. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    13. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    14. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    15. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    16. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    17. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    18. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    19. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    20. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    21. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    22. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    23. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    24. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de petrol..
    25. Anadolu Üniversitesi’nde ‘Klarnet ve..
    26. Sur Yapı Marka AVM çekilişinde..
    27. Seyitgazi’de Kadınlar Günü programı
    28. Bakan Soylu: “Terörün kökünü..
    29. ’Suriye’de tutuklu kadın ve çocuklar..
    30. Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 2..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem