Kadınlardan halı kursuna büyük ilgi

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce açılan halı ve kilim kursuna katılan kadınlar, hem ekonomilerini iyileştiriyor hem de meslek ediniyorlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ek hizmet binasında açılan halı ve kilim kursu, kadınların uğrak noktası oldu. Kadınlar tarafından yoğun ilginin gösterildiği kursta el emeği göz nuru halı ve kilimler dokunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığını yaşatan kadınlar, hem geleneklerini devam ettiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kursları yerinde inceleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulbari Aksoy, temel amaçlarının kadınların hem iş sahibi olmaları hem de unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeni nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Kursta 10 halı tezgahı bulunduğunu ve 16 kadının eğitim gördüğünü aktaran Aksoy, “Burada uzun süre yüreğini ortaya koymuş, bu süreci tamamlamaya çalışan kadınlarımızın el emeği ile çıkmış halılarımız var. Biz halı üretirken, halı üreten kadınlarımızın sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Kendilerine psiko sosyal durumlarına ilişkin iletişim kuracak meslek elemanlarımızı görevlendiriyoruz. 6 aydan beri devam eden kursumuzda yaklaşık 16 kursiyerimiz görev yapmaktadır” dedi.

Kursiyerlerden Şengül Yıldız ise, hayallerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Halıyı çok severek yapıyorum. Çocukluktan beri halıcılığa çok önem veriyor ve seviyorum. Hayallerimi halı dokuyarak gerçekleştiriyorum. Halının her deseni bir duygudur. İşlediğimiz zaman duygu alıyoruz. Ayrıca buraya geldiğimizde mutlu oluyoruz. Güzel bir ortamımız var. Sürekli halı dokumak zorunda değiliz. Güzel sohbetlerimiz de oluyor” diye konuştu.