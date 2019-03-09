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Kadınlardan başkan Demirtaş’a tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar matinesi düzenledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:48
Kadınlardan başkan Demirtaş’a tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar matinesi düzenledi.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş eşi Işıl Demirtaş ile birlikte Gülüç Büyük Anadolu Otel’de Gülüçlü kadınlara özel eğlence düzenledi. Yaklaşık bin 200 kadının katıldığı gecede şarkıcı Hediye Biliç sahne aldı.


Alkışlar arasında eşi Işıl Demirtaş, AK Parti Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve belediye meclis üyesi adayları ile salona giren Demirtaş, uzun süre ayakta alkışlandı.


Işıl Demirtaş “Kadınlar en büyük mutlulukların ardındaki kahramanlardır”


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan programda konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş kadın haklarının insan haklarından ayrı tutmanın mümkün olmadığını söyledi. Işıl Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadınlarımızın eşitlik, özgürlük ve daha huzurlu yaşama isteklerini dile getirdikleri çok özel bir gündür. Kadın haklarını insan haklarından ayrı tutmak mümkün değildir. Daha uygar ve daha sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır. Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardında ki kahramanlardır. Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlarımız, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’müz kutlu olsun. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, hepinize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum” dedi.



Yılmaz “Karşınıza 5 kız babası olarak çıktım”


AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ise Gülüç’te kadınlara verilen hizmetin her zaman devam edeceğini belirtti. Yılmaz konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Cenneti ayaklarının altına müjdelenen kadınlarımız hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum. Tabi ki biz şuna inanıyoruz, sadece kadınları 8 Mart Günü’ne hapsetmek, kadınlara yapılan haksızlık olarak düşünüyorum. 365 gün sizin gününüz. Çok değerli hanımefendiler, cefakar, vefakar, her türlü sıkıntının altında sabırla mücadele eden, her başarılı çalışmanın arkasında olan siz değerli hanımefendiler, gerçekten her şeyin en iyisine layıksınız. Yapılması gereken her ne varsa, Gülüç Beldesinde sizlere değer noktasında her türlü hizmete varız. Bundan sonrada eksikleri bir bir tamamlayarak sizlerin karşısına çıkacağız. Şunu biliyoruz ki ‘sizin en hayırlınız, eşlerine iyi davrananızdır’ diyor Peygamber Efendimiz. Sizler gerçekten çok nadide bir varlıksınız. Bu noktada annesiniz, eşsiniz, evlatsınız, kardeşsiniz. Kısacası insanlar için doğumundan ölümüne kadar her türlü hizmetin içinde olansınız. Bizim için çok değerlisiniz. Buraya karşınıza 5 kız çocuk babası olarak çıktım. Yani sizi en iyi anlayanlardan birisi benim. Onun için size verilecek her türlü hizmet, ananızın ak sütü gibi helal olsun. İnşallah 31 Mart akşamı Gülüç’te en yüksek oyu almaya çalışma noktasında bizimle çalışmaya var mısınız? Allah’ın izniyle en güçlü olarak seçimi kazandığımız gün, Cumhurbaşkanımızın kapısına gidip ‘halkın bize verdiği destekle geldik, sizden şunları istiyoruz’ demek için yüzümüz olsun.”



Demirtaş “Beni kadınlar belediye başkanı yaptı”


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise konuşmasında göreve geldiği günden bu yana kadınlara verdiği değeri düzenlenen etkinliklerle gösterdiğini belirterek kendilerine ne kadar hizmet edilse de az olduğunu söyledi. Kendisini kadınların belediye başkanı yaptığını anlatan Demirtaş, yeni dönemde de kadınlara yönelik projelerin ağırlıkta olacağını ifade etti. Başkan Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Erkekler hep diyor ki, ‘Bayanları düşünüyorsun başkanım.’ Evet, beni bayanlar belediye başkanı yapacak. Onlar hep benim arkamda duracak. Hepinize teşekkür ediyorum. Bakın, Gülüç Belediye Düğün Salonu’nun yan tarafına sizler için bayanlar kahvesi, programlarınızı yapacak bir tesis ve arka tarafına da spor merkezi açıyoruz sizler için. Bundan sonra orada oturacaksınız. Günleriniz, toplantılarınız olduğunda, geleceksiniz o bayanlar kahvesinde hep sporunuzu yapacaksınız hem de dinleneceksiniz. Sizleri seviyorum. Sizler bizim her şeyimiz, baş tacımızsınız. Ablam, kardeşim, annemsiniz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüzü tekrar kutluyorum. Ama diyorum ki, 31 Mart akşamında tekrar var mıyız, yok muyuz? Değerli sanatçımıza değerli ekip arkadaşlarıyla beraber sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Sizlere çocuklarınız ve eşleriniz ile birlikte sağlıklı yaşam diliyorum.”


Yapılan konuşmaların ardından sahne alan şarkıcı Hediye Biliç ilk olarak keman resitali sundu. Daha sonra şarkılarıyla kadınları eğlendiren Hediye Biliç, Ereğli’nin yöresel türküsü olan Kaptaş’ı söyledi. Kendisinin de Ereğlili olduğunu ifade eden Hediye Biliç bundan sonra sık sık bu tür programlarda sahne alacağını ifade etti. Saat 19.00’da başlayan eğlence yaklaşık 4 saat devam etti.


Programa AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’in eşi Feyzan Şahin, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru ve yönetimi, belediye meclis üyesi adayları katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:48
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