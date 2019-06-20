0553 313 94 23

Kadınlarda rahim problemlerine dikkat

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:52
Kadınlarda rahim problemlerine dikkat

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, kadınlarda rahim problemlerine dikkat çekti.


Prof. Dr. Berker, “Normalde sadece rahim iç yüzeyinde olması gereken endometrium dokusunun rahim dışında bulunmasına endometriosis adı verilir. Yerleşme yerine göre, rahim duvarı içinde görülürse adenomyosis, yumurtalıklarda içi erimiş kanla dolu kistler şeklinde ortaya çıkarsa endometrioma (çikolata kisti) ismi verilmektedir. Endometriosis hastalığında rahim dışında bulunan endometrium hücreleri, her ay hormonların etkisi ile gelişir ve tıpkı rahim içindekiler gibi bir miktar kanamayla dökülür. Rahim içindeki kanama vajina yoluyla dışarı atılırken, rahim dışındaki hücrelerdeki kanama etraf dokulara zarar verir.Aslında vücudun herhangi bir organında veya bölgesinde yerleşip ona göre bulgular verebilir. Bunların çoğunda kadında adet ile birlikte ortaya çıkan kanamalar söz konusudur” dedi.


Temel olarak kadın üreme organları tutulmakta ve etkilenmekte olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bülent Berker, “Endometriosiste hastalar en sık ağrılı adet görmekten (dismenore) yakınırlar.Endometriozisli hastaların başvuru nedenlerinden en önemlisi kısırlıktır.


Tüpler veya etrafına yerleşen endometrium dokusunun yol açtığı yapışıklıklar ve sertleşmeler tüplerin hareketlerini azaltmakta buna bağlı kısırlığa yol açmaktadır. Yumurtalıklarda yerleşen ve yapışıklıklara yol açan endometriosis dokusunun yumurta hücresinin olgunlaşmasını bozabileceğini ve bu yolla kısırlığa yol açabileceği düşünülmektedir” diye konuştu


Prof. Dr. Bülent Berker, genellikle laparoskopi hem en önemli tanı, hem de en önemli tedavi yöntemi olduğunu anlatarak, “Laparoskopi ile üreme organlarına zarar vermeden, aynı zamanda(tek işlemle) tanı konulup, tedavi yapılır.


Tedavinin amacı yumurtalık hormonlarının rahim içi mukozasına yaptığı düzenli etkiyi önlemek ya da cerrahi olarak endometriozis odaklarını çıkartmaktır.İlaç tedavisinde amaç yumurtlamayı baskılamak, adetleri uzun süre durdurmak ve endometriosis odaklarının gerilemesini hatta yok olmasını sağlamaktır.


Tedavi her zaman hastanın isteklerine göre planlanır. Bunun yanında ağrıya yönelik analjezik tedavisi uygulanabilir.Cerrahi tedavide ise amaç hasta dokuların kısmen ya da tamamen çıkartılmasıdır.


Uygulanacak tedavinin seçiminde bulgu ve belirtilerin derecesi, lezyonların büyüklüğü, lokalizasyonu, hastanın yaşı, çocuk isteği gibi kriterler göz önüne alınır. Cerrahi tedavinin en önemli şekli endoskopik yöntemdir.


Laparoskopi aracılığı ile dışarıdan görülemeyen birçok endometriozis odağı tanınır ve aynı anda tedavisi de yapılmış olur.” Şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Öldü diye getirildiği hastaneden yapay akciğer sayesinde hayata döndü
    1. (Özel) Öldü diye getirildiği..
    2. Yüzmede Türkiye ile İtalya arasında..
    3. 69 yıllık hayalini gerçekleştiren..
    4. Sülün Osman’ın bugünkü versiyonu!
    5. Ekonomi için kritik veriler açıklandı
    6. Spor Toto BAL'a katılım başvuruları..
    7. FETÖ’ye yönelik Genelkurmay çatı..
    8. Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    9. 21 koyunu çalarak 11 bin TL’ye sattılar
    10. Genelkurmay çatı davasında karar..
    11. Genelkurmay'da sivillere ateş eden..
    12. 9 Aydınlı ihracat şampiyonları..
    13. Hamilelik döneminde yalnızca anne..
    14. Genelkurmay çatı davasında karar..
    15. İstanbul'da sağanak yağış
    16. Atanamayınca ipek böceği işine..
    17. Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay..
    18. Genelkurmay çatı davasında karar..
    19. Koç’un Bizans aşkı
    20. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında..
    21. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    22. BM Komiseri Venezuela'da Maduro ve..
    23. Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden..
    24. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    25. Acılı ezme tarifi | Yapımı kolay ve..
    26. Darbe bildirisinde imzası olan sözde..
    27. Borsa güne yükselişle başladı
    28. Şehit Zekeriya Zencirli’nin ailesine..
    29. Kısa vadeli dış borç, nisanda 120,6..
    30. Genelkurmay karargahında komutanları..
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır