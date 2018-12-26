Kadınlarda Kupa Voley'in kurası çekildi





İSTANBUL (AA) - Voleybolda, 2018-2019 sezonu AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in kura çekimi yapıldı.

Karaköy'de bulunan AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve asbaşkan Ahmet Göksu ile AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken katıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin birinci devresinde ilk 4 sırada yer alan takımlar kupanın finallerinde eşleşmede seribaşı oldu. Ligde şu anda 4. sıra, 5. sırada bulunan Beşiktaş'ın maç eksiği sebebiyle belli değil. Beşiktaş'ın Eczacıbaşı VitrA ile yapacağı karşılaşmanın sonucuna göre 4. sırayı ya Beşiktaş ya da Galatasaray HDI Sigorta alacak.

Kupada eşleşmeler şöyle oluştu:

Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas eşleşmesinin galibi

Galatasaray HDI Sigorta veya Beşiktaş - Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları eşleşmesinin galibi

VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta veya Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor eşleşmesinin galibi

Fenerbahçe Opet - Halkbank-Türk Hava Yolları eşleşmesinin galibi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bulunan 12 takımın mücadele edeceği AXA Sigorta Kupa Voley'de seribaşı olan 4 takım müsabakalara finallerden başlayacak. 5-12. sıra arasındaki 8 takım kura çekiminin ardından biri kendi sahasında diğeri deplasmanda 2 maç oynayacak. Puan üstünlüğünü elde eden takım finallere adını yazdıracak. Puan eşitliği durumunda ise 15 sayılık altın set oynanacak.

Kupada 5-12. sıradaki takımların eşleşmelerinde ilk maçlar 4 Ocak, rövanşları ise 7 Ocak'ta yapılacak. Finaller ise mart ayında İzmir'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak.





- Üstündağ: "AXA Sigorta, sponsor oldu"





Kura çekiminde açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yavuz Ölken'e voleybola desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Üstündağ, "Hepimiz aynı takımdayız. Yavuz Ölken'in bu samimi yaklaşımı ve voleybola destek sağlamasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. AXA Sigorta, Voleybol Federasyonunun sigorta sponsoru oldu. Bugün burada o imza törenini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken ise Mehmet Akif Üstündağ ve TVF yöneticilerine kendilerine bu fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

Voleybolun, Türk sporunun yükselen değeri olduğunu dile getiren Ölken, "Bu ailenin bir parçası olmak bizi çok mutlu ediyor. Şirketimiz değerlerine çok bağlı. Türk voleybolu geçmişten günümüze voleybolda çok farklılaştı ve farklılaşmaya devam ediyor. Bu aileye neler verebiliriz, nelerde katkı sağlayabiliriz onlara çalışıyoruz. Kupa Voley bunlardan biriydi. Temennimiz sağlıklı bir yarışma olması. Maksadımız, TVF asli işi olan Türk sporuna katkısını devam ettirsin." ifadelerini kullandı.



