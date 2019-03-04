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Kadınlara yerel yönetim eğitimi

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04 Mart 2019 Pazartesi 12:35
Kadınlara yerel yönetim eğitimi

Menteşe Belediyesi, Ege Kadın Buluşması ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) tarafından ortaklaşa düzenlenen Yerel Yönetimler Eğitimi Konakaltı


İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Yerel Yönetimler Eğitimi etkinliğinde alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara ‘Yerel siyaset ve yerel örgütlenme, Etkili kampanya teknikleri, Yerel yönetimler mevzuatı, Toplumsal cinsiyet eşitliği’ konularında sunum eşliğinde eğitimler verildi.


Eğitime katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasette kadının yerinin önemine vurgu yaparak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa’nın pek çok ülkesinden önce kadınımıza seçme ve seçilme hakkı tanıyarak kadınlarımıza yönelik siyasal ve toplumsal bir reform gerçekleştirmiştir. Bizde gerek yönetim anlayışımızda gerekse hazırlanan projelerimizde her zaman kadınlarımızı ön planda tutmaktayız. Etkinliklerimizde olsun aldığımız kararlarımızda olsun kadınlarımızla her zaman fikir paylaşımı yapıyoruz. Bu eğitimler ile kadınlarımız siyasi olarak daha da gelişecekler aktif siyasetin içerisinde daha fazla yer alacaklardır” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:35
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