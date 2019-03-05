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Çeçenistan'da kadınlara özel taksi uygulaması

Çeçenistan'da şoförünün kadın olduğu ve sadece kadınlara hizmet verecek olan taksiler hizmete giriyor. Uygulama Rusya'da ise rahatsızlık meydana getirdi.

05 Mart 2019 Salı 11:12
Çeçenistan'da kadınlara özel taksi uygulaması

Çeçenistan'da kadınlara yönelik yeni bir uyglama daha hayata geçiriliyor. Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yakında 'kadınlara özel' taksiler trafiğe çıkacak.

Kadınlara hizmet verecek bu taksilerin şoförleri de kadın olacak. Projeyi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Zayed Fonu finanse ediyor. Ayrıntılarını Instagram hesabından paylaşan kurum bu uygulamanın 'kadın yolcuların dini standartlar ve geleneklere uygun seyahat etmelerine olanak sağlayacağını' söyledi.

Çeçence'de 'kadın' anlamına gelen 'Mekhkari' adlı taksi hizmeti, yaklaşık 190 bin dolarlık fonu, bir anaokulu ve tamircilik işletmesiyle paylaşacak.

Kadınlara özel taksinin en büyük gerekçesinin güvenlik olduğu belirtiliyor.

Yalnızca kadınlara hizmet verecek

Yalnızca kadınlara hizmet veren taksi hizmeti Güney Kore'den Kenya'ya, Hindistan'dan Meksika'ya birçok ülkede uygulanıyor.

Çeçenistan'daki uygulama Rusya'nın bazı kesimlerinin ise tepkisini çekti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:12
  1. çeçenistan
  2. kadın
  3. taksi
  4. Mekhkari

YORUM YAZ

  • hakanhakan15 dk önce
    kadınların sözle de olsa taciz edilme görüntüleri televizyon ekranlarına yansımıştı. kadınlardan talep var ise hizmeti de sunulmalı. yürütemeyen vaz geçer. sıkıntı yok. ideolojik almamak lazım
  • Mehmet BeratMehmet Berat23 dk önce
    Türkiye için şart. Hemen başlamalı.Hatta okul servisi şöförleri de bayan olmalı .Bakü’de ve Newyork Albany ‘degördüm,bizde neden yok ki.
  • hasanhasan33 dk önce
    olamazzzz bir kadın yanında erkek akrabasıyoksa araç kullanamaz ama şeriatı yumşatmayalım lütfen, millete şirin göstermeyelim gericiliği yobazlığı
  • İşsiz İşsiz 38 dk önce
    Hıı, tüy dikin bide. Ya hu işgal altındasın.
  • mehmet akmehmet ak52 dk önce
    hadi bakalım afganistan,suudi arabistan gibi olma yolunda hızla ilerliyoruz,bu gittiğiniz yol türkiyeyi afganistan,suriye ve ırak gibi dinci gerici ve kaos ortamından başka hiç bir yere götürmez.yazık ettiniz güzelim memlekete yazık

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