Çeçenistan'da kadınlara özel taksi uygulaması

Çeçenistan'da kadınlara yönelik yeni bir uyglama daha hayata geçiriliyor. Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yakında 'kadınlara özel' taksiler trafiğe çıkacak.

Kadınlara hizmet verecek bu taksilerin şoförleri de kadın olacak. Projeyi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Zayed Fonu finanse ediyor. Ayrıntılarını Instagram hesabından paylaşan kurum bu uygulamanın 'kadın yolcuların dini standartlar ve geleneklere uygun seyahat etmelerine olanak sağlayacağını' söyledi.

Çeçence'de 'kadın' anlamına gelen 'Mekhkari' adlı taksi hizmeti, yaklaşık 190 bin dolarlık fonu, bir anaokulu ve tamircilik işletmesiyle paylaşacak.

Kadınlara özel taksinin en büyük gerekçesinin güvenlik olduğu belirtiliyor.

Yalnızca kadınlara hizmet verecek

Yalnızca kadınlara hizmet veren taksi hizmeti Güney Kore'den Kenya'ya, Hindistan'dan Meksika'ya birçok ülkede uygulanıyor.

Çeçenistan'daki uygulama Rusya'nın bazı kesimlerinin ise tepkisini çekti.