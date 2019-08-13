0553 313 94 23

Almanya'da kendi aralarında Türkçe konuşan kadınlara ırkçı saldırı

Almanya'da, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı öğrenildi.

13 Ağustos 2019 Salı 12:28
Almanya'da kendi aralarında Türkçe konuşan kadınlara ırkçı saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

'Almanca konuşun' baskısı

Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu ifade edildi.

37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.

Saldırgan hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:28
  1. Berlin
  2. Almanya
  3. Almanya ırkçı saldırı
  4. Wittenau Tren İstasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den bir ilk daha! Çin'den sonra...
    1. Türkiye'den bir ilk daha! Çin'den..
    2. Trabzonspor Edgar Le’yi KAP’a bildirdi
    3. Kalp krizinden hayatını kaybeden polis..
    4. Darbeci hainlerin delil karatma..
    5. Liverpool-Chelsea 44. UEFA Süper Kupa..
    6. Termometreler çıldırdı, kavrulan..
    7. Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki..
    8. Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha..
    9. Bindiği otomobilde can verdi
    10. Otomobil ile hafif ticari araç..
    11. Jandarmadan drone ile sıkı denetim
    12. TSK "milli karıştırıcı" ile susturuyor
    13. Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenince..
    14. Rize’nin yaylalarına ziyaretçi akını
    15. Dönüş yolundaki tatilcilere ‘Emniyet..
    16. Hindistan, Keşmir'de müslümanların..
    17. İran Dışişleri Bakanı: “Savaş peşinde..
    18. Husiler'den Suudi Arabistan'da İHA'lı..
    19. Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen..
    20. 'Avrupa Birliği'ne 1,5 milyar ek gelir..
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'