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Kadınlara kanser türleri ve korunma yolları anlatıldı

Malatya’da düzenlenen konferansta, kadınlara kanser türleri ve korunma yolları anlatıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
Kadınlara kanser türleri ve korunma yolları anlatıldı

Malatya’da düzenlenen konferansta, kadınlara kanser türleri ve korunma yolları anlatıldı.


Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve KETEM işbirliğinde çağın hastalığı olan kanser türlerinin neler olduğu, korunma yolları ve erken teşhisin önemini belirtmek amacıyla “Kanser Türleri ve Korunma Yolları” konulu konferans düzenledi. Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını vermek üzere Eğitimci Hemşire Filiz Şahiner katıldı. Burada konuşan Şahiner, “Kanser, hücrelerin kontrolsüz olarak ve sürekli çoğalmaları sonucu oluşan, tedavi edilmediğinde yakındaki ve uzaktaki organlara yayılan bir hastalıktır. Kanser riski aile yakınlarında görülmüşse yüzde 15-20 arasında yakalanma riski sağlıklı bireylere göre daha fazladır. Kanserin nedenleri arasında sigara, alkol, yanlış beslenme, radyasyon gibi nedenler bulunmaktadır” dedi.


Kadınlarda sık görülen kanser türlerinin meme kanseri, rahim- yumurtalık kanseri ve mide-bağırsak kanseri olduğunu belirten Şahiner, “Meme kanseri, meme dokusundaki süt kanalını oluşturan ve süt yapıcı hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme Kanseri kadınlarda görülen kanserin yüzde 33’ünüoluşturur. Meme Kanseri belirtileri arasında en belirgin olanı memede ele gelen kitledir. Bunun dışında erken ergenlik, meme başında kanlı veya kansız akıntı gelmesi, memede gözle görülebilir şekilde, meme boyutunda veya şeklinde değişiklik gibi belirtileri bulunmaktadır” şeklinde konuştu. Şahiner, 40-69 yaş arasındaki kadınlarda riskin fazla olduğunu 2 yılda bir tarama yapmaları gerektiğini belirterek ayda bir evde kendilerini muayene etmeleri gerektiğinin önemli olduğunu vurguladı.


Rahim ağzı ve bağırsak kanserinden de bahseden Şahiner, rahim ağzı kanserinin kadınlarda yüzde 70 oranında belirtisiz seyreden bir kanser türü olduğunu belirterek, tuvalet ve kişisel hijyen temizliğine dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirterek, düzenli olarak testlerinin yapılması gerektiğini söyledi.


Kadınlar düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Şahiner’e kanser hastalıkları ile ilgili sorular sordular.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
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