Kadınlar yakında rafta züccaciye ürünü bulamayabilir

Açılmalar sonrası artan talebe bağlı olarak tam kapasite ile çalışmaya başlayan birçok sektörde hammadde ihtiyacı arttı. Söz konusu talebe bağlı olarak tarihi yüksek seviyelere çıkan hammadde fiyatlarına, kurdaki artış da eklenince tedarik durma noktasına geldi. Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Ürün tedarikinde müthiş bir durma var. Satılan malın yerine yenisi konamıyor. Yakında rafa konulacak ürün bulunamayacak. Kurun durması lazım ki ticaret hayatı normale dönsün” dedi. ZÜCDER tarafından Antalya’da düzenlenen 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmalarında bir grup gazeteci ile bir araya gelen Öksüz, son gelişmeler nedeni ile sektördeki herkesin bir haftadan beri fiyatlarını güncellediğini belirtti. Kimsenin yeni sipariş almadan fiyat veremediğinden yakınan Öksüz, “Siz üretici olsanız, KDV’sini ödeyeceksiniz, hammaddesini ödeyeceksiniz, 6 aylık çek alacaksınız, hadi bir fiyat verin bakalım. Veremezsiniz. Fiyatlar zaten çok çıktı. Peşin parayla yapıldığı için de birçok noktayı gezin, raflar boş” diye konuştu.