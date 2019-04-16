Kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çeken zanlı tutuklandı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde gizli gizli görüntü çeken bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde gizli gizli görüntü çeken bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kdz. Ereğli’de faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde gizli gizli görüntü çekmeye çalışan E.D (24) kadınların kendini fark etmesi üzerine yakalandı. Kadınların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan E.D kısa süre sonra kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Ereğli’de özel bir firmada çalışan Zanlı E.D çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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