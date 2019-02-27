Kadınlar Türkiye Kupasında Botaş adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu Şanlıurfa’nınev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ilk maçında Botaş, OGM Ormanspor’u 78-58 skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Şanlıurfa’nınev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ilk maçında Botaş, OGM Ormanspor’u 78-58 skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.



Salon: 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis

Botaş: Claudia Monica Cuic 23, Erdenay Topçu, Olcay Çakır Turgut 18, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 4, Sehernaz Çidal3, Kübra Erat, Tijana Krivacevic 12, Aylin Darınç, Elizabeth Olayato Wlliams 14

Başantrenör: Ender Kaya

OGM Ormanspor: Kahleah Lafeesa Butler Copper 27, Ladin Özel, Dila Aşkın 3, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Özge Kavurmacıoğlu 3, Marie Ruzickova 13, Havanur Yılmaz, Damla Gezgin 7, Miray Şahin

Başantrenör: Alper Durur

1. Periyot: 32-15 (Botaş lehine)

Devre: 52-39 (Botaş lehine)

3. Periyot: 64-50 (Botaş lehine)

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