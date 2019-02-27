Kadınlar Türkiye Kupasında Botaş adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu
Şanlıurfa’nınev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ilk maçında Botaş, OGM Ormanspor’u 78-58 skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.27 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
Şanlıurfa’nınev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ilk maçında Botaş, OGM Ormanspor’u 78-58 skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.
Salon: 11 Nisan Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis
Botaş: Claudia Monica Cuic 23, Erdenay Topçu, Olcay Çakır Turgut 18, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 4, Sehernaz Çidal3, Kübra Erat, Tijana Krivacevic 12, Aylin Darınç, Elizabeth Olayato Wlliams 14
Başantrenör: Ender Kaya
OGM Ormanspor: Kahleah Lafeesa Butler Copper 27, Ladin Özel, Dila Aşkın 3, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Özge Kavurmacıoğlu 3, Marie Ruzickova 13, Havanur Yılmaz, Damla Gezgin 7, Miray Şahin
Başantrenör: Alper Durur
1. Periyot: 32-15 (Botaş lehine)
Devre: 52-39 (Botaş lehine)
3. Periyot: 64-50 (Botaş lehine)
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