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Kadınlar Türkiye haritası oluşturdu, şiddete karşı ‘erik dalı’ oynadı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 3 bin 500 kadınla birlikte 2 bin 500 metrekarelik dev bir Türkiye haritası oluşturdu.

08 Mart 2019 Cuma 18:49
Kadınlar Türkiye haritası oluşturdu, şiddete karşı ‘erik dalı’ oynadı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 3 bin 500 kadınla birlikte 2 bin 500 metrekarelik dev bir Türkiye haritası oluşturdu. Kadınlar şiddete, ayrımcılığa ve kadınları toplumsal hayatını dışında tutmak isteyen anlayışa karşı ‘erik dalı’ oynadı.


Muratpaşa Belediyesinin Şubat ayında aralarında siyasi partiler, sendikalar, hemşeri derneklerinin bulunduğu 124 sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği toplantıyla başlayan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği bugün Muratpaşa Kent Meydanı’nda gerçekleşti.


Yaklaşık 1 ay süresinde Muratpaşa’da kadınlar, Değirmenönü Kültür Merkezi, Yaşlı Evleri ve kentin dört bir yanındaki parklarda Eril Dalı oyunun öğrenmek için çalıştı, Muratpaşa Kent Meydanı’na 2 bin 500 metrekarelik dev bir Türkiye haritası çizilip boyandı. Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen mordan kırmıza kadınlar farklı renklerde tişörtler ve bileklerinde kadına yönelik şiddeti protesto etmek için siyah kurdelelerle öğle saatlerinde Muratpaşa Kent Meydanı’nda toplanmaya başladı.


Saatler 16.00’ya yaklaştıkça kadınlar tişörtleriyle aynı renklerdeki bölgelerine geçti. Etkinlik önce Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Eşi Ümran Uysal, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, CHP ve İyi Partili yöneticilerle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anısına Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Muratpaşalı 3 bin 500 kadın şiddete, ayrımcılığa ve kadınları toplumsal hayatını dışında tutmak isteyen anlayışa karşı bir Burdur-Teke yöresi türküsü Erik Dalı oynadı.


Muratpaşa Kent Meydanı’nda etkinlikler Funda Arar konseriyle devam ederken Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, kadınların bir araya geldiği Türkiye haritasının Türkiye’nin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını simgelediğini söyledi. Hep birlikte oynanan erik dalının ise şiddete, ayrımcılığa ve kadınları toplum hayatı dışında tutmak isteyen anlayışa karşı ‘Kadınlar vardır’ demenin ifadesi olduğunu belirten Başkan Uysal, "Bugün burada şiddete ‘Dur’ dediniz. Ayrımcılığa ‘Dur’ dediniz. Kadın ve erkeğin iki cinsiyetin yaşama birlikte sarılması bir insanlık davasıdır. Buna hizmet eden herkesi saygıyla anıyoruz. Dünyanın neresinde bir kadın mücadelesi gündeme gelse Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılmadan olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde Atatürk gibi birisi kadının durumunu köklü şekilde değiştirmemiştir” diye konuştu.


Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal, günün anısına şarkıcı Funda Arar’a çiçek takdim ederken Başkan Uysal da eşinin 8 Mart dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü sahnede kendisine çiçek vererek kutladı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:49
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