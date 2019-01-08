



YALOVA (AA) - Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Yalova'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında bulunan organizasyon, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda 2 gün sürecek.

Şampiyonanın ilk gününde 50, 55, 59, 65 ve 72 kilolarda, son gün olan yarın ise 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarda eleme maçları yapılacak.

Tüm sıkletlerde finaller yarın gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya 17 ilden 79 sporcunun katıldığı aktarıldı.