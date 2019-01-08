



YALOVA (AA) - Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası ilk gün müsabakaları tamamlandı.



Yalova 90. Yıl Spor Salonunda gerçekleşen şampiyonada, 50 kiloda Evin Demirhan birinci oldu. Aynur Erge'nin ikincilik kürsüsüne çıktığı bu sıklette Funda Tükenmez ile Zehra Demirhan üçüncülüğü paylaştı.



55 kiloda ise Bedia Gün birincilik elde etti. Elif Yılmaz'ın ikinci olduğu sıklette Aysun Erge ile Esra Pul üçüncülük sevinci yaşadı.



59 kilo müsabakalarında Elif Yanık birinciliğe, Derya Bayhan da ikinciliğe ulaştı. Dilan Kaya ve Gizem Kabak ise üçüncülüğü paylaştı.



65 kiloda zafer, Aslı Tuğcu'nun oldu. İkinciliği Cansu Aksoy, üçüncülüğü ise Merve Karadeniz ve Aslı Demir elde etti.



Şampiyonanın ilk günkü son sıkleti 72 kiloda Merve Pul altın, Tuğba Kılıç da gümüş madalyayı boynuna taktı. Beste Altuğ ve Arzu Akçin de bronz madalyayı paylaştı.



Şampiyona, yarın 53, 57, 62, 68 ve 76 kiloda yarı final, repesaj ve final müsabakalarıyla son bulacak.