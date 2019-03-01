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Kadınlar sordu, AK Parti’li adaylar yanıtladı

Ak Parti Kadın Kolları tarafından Muğlalı kadınların belediye başkan adaylarına doğrudan taleplerini ilettiği’Kadınlar Şehri Konuşuyor’ etkinliği düzenlendi.

01 Mart 2019 Cuma 11:49
Kadınlar sordu, AK Parti’li adaylar yanıtladı

Ak Parti Kadın Kolları tarafından Muğlalı kadınların belediye başkan adaylarına doğrudan taleplerini ilettiği’Kadınlar Şehri Konuşuyor’ etkinliği düzenlendi.


Menteşe’de bulunan Mustafa Pabuçcuoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ile Ak Parti Menteşe Belediye Başkan Adayı Gültekin Akça programa katılan kadınların sorularını yanıtladı.


Gökcan: "Kadının zerafeti belediyelerimize yansıyacak"


Programın modaratörlüğünü Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan yaptı. Gökcan yaptığı açılış konuşmasında, "Toplumun yarısını biz oluşturuyoruz. Tabiki Muğla olarak bizler şanslıyız. Muğla Valimiz kadın, İl Milli Eğitim Müdürümüz kadın, rektör yardımcımız kadın. Kadın Muğlamızı aslında kadınlar yönetiliyor. Bizler yerel yönetimlerde de kadın yönetiminin artmasını istiyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte her ilçemizde seçilebilecek sırada belediye meclis üyesi adaylarımızı kadınlardan seçtik. Her belediye başkanımız, kadın bir belediye başkan yardımcısı seçecek. Kadının zerafeti belediyelerimize yansıyacak. Muğla’ya yerel yönetimler konusunda güzel hizmetler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.


Etkinlik boyunca kadınlardan belediye başkan adaylarına, ’Bayır’da üst geçit’, ’kadınların iş hayatındaki yerinin arttırılması’, ’mağdur kadınların barınma ihtiyacı’ gibi talepler iletildi, sorular soruldu. Belediye başkan adayları ise kadınlardan gelen talepleri not aldılar ve soruları yanıtladılar. Muğla’ya ve Muğla’daki kadınlara yönelik projelerini anlattılar.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:49
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