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Kadınlar Şahin’in projelerini ayakta alkışladı

AK Parti Kdz.

15 Mart 2019 Cuma 10:02
Kadınlar Şahin’in projelerini ayakta alkışladı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’in düzenlediği kadınlar matinesine katılan kadınlar kendilerine yönelik olarak anlatılan projeleri ayakta alkışladı.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Eski Bağlık Gazinosu’nda düzenlenen kadınlar matinesine eşi Feyzan Şahin, kadın belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte katıldı. Yaklaşık 500 kadının katıldığı eğlencede alkışlar arasında salona eşi Feyzan Şahin ile birlikte giren Başkan Adayı Şahin, kadınlara çiçek takdim etti. Kadınların bir gün değil her gün yanında olacağını belirten Şahin, özellikle kadınlara yönelik anlattığı projeleri uzun süre alkışlandı. Başkan Adayı Şahin kadınlara hitaben yaptığı konuşmada “Hanımlar bizim en değerli varlıklarımız, başta annelerimiz olmak üzere. Eşlerimiz, kız kardeşlerimiz, evlatlarımız, hayatı onlar güzelleştiriyor. Bizler için bir gün değil her gün değerlisiniz. Kadınlarımıza yönelik olarak ilk projemiz her hafta sonu, yılın 52 haftasında mahallelerden hanımefendileri otobüslerle kültür turlarına, seyahatlere gönderiyoruz. Bütün masraflar Kdz. Ereğli Belediyesi’nden. Çanakkale’ye, Anıtkabir’e, Uludağ’a, gidebileceğiniz tüm bölgelere inşallah göndereceğiz. İstihdam atölyeleri projemiz var. Hanımefendilere iş ortamı sağlayabilmek adına, mahallelerimizde tekstil atölyeleri inşa edeceğiz. Her birinde en az 250 hanımefendinin iş ve istihdam bulacağı atölyeler kuracağız. Hanımefendilerde kendi ayaklarının üzerinde dimdik duracaklar. Hanımefendiler bu istihdam atölyelerine çalışmaya giderken, çocuklarını teslim edebilecekleri kreşler açacağız. Hoş geldin Bebek projemiz ile yeni doğan tüm bebekleri ziyaret ederek emziğini, mamasını, çocuk bezini Kdz. Ereğli Belediyesi hediye edecek. ‘Hoş geldin diyeceğiz’ bebeklerimize. Bu yıl okullar açıldığında sıralardaki kitapların üzerine kırtasiye malzemelerini inşallah koyacağız. Ailelerimiz kırtasiye malzemelerinden kurtulacaklar. Sizi 17 Mart Pazar günü Ofis Yolu’nda ki büyük konser organizasyonumuza davet ediyorum.19 Mart’ta ise Cumhurbaşkanımız Ereğli’ye geliyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız Kdz. Ereğli’nin milletvekili. Gözü kulağı Ereğli’de ve Ereğli’nin dertlerine sorunlarına ayrı bir önem veriyor. Her projemizin altında Cumhurbaşkanımızın imzası olacak. Cumhurbaşkanımız Ereğli’nin başına konmuş bir talih kuşudur, kıymetini bilmemiz lazım” diyerek tüm kadınları 19 Mart’ta Ereğli’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine davet etti. Şahin konuşmasının ardından kadınların baş başa eğlenmeleri için salondan ayrılırken, kendilerine iyi eğlenceler diledi.


Gecede sahne alan yerel Sanatçı Neray söylediği şarkılarla kadınlara doyasıya eğlendirdi. Uzun süre şarkılar ve oyun havaları eşliğinde pistte oynayıp stres atan kadınlar Başkan Adayı Erol Şahin ve eşi Feyzan Şahin’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:02
  1. doğa
  2. kitap
  3. sanat

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