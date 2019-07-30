0553 313 94 23

Kadınlar plajına aktarmasız ulaşım

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan mavi bayraklı Miço Kadınlar Plajına aktarmasız ulaşım sağlanıyor.

30 Temmuz 2019 Salı 11:59
Kadınlar plajına aktarmasız ulaşım

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan mavi bayraklı Miço Kadınlar Plajına aktarmasız ulaşım sağlanıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Kandıra’nın mavi bayraklı plajlarından olan Miço Koyu Kadınlar Plajına gitmek isteyen kadınları aktarmasız olarak plaja ulaştırıyor.Hafta içi 800CK hafta sonu ise 800K hat koduyla çalışan otobüsleriyle sağlanan aktarmasız ulaşım hizmeti, plaja ulaşmak isteyen kadınların birinci ulaşım aracı haline geldi.


Sezonluk hat olan 800K ile gidiş dönüş aktarmasız 150 kilometre yolda konforlu bir şekilde yolculuk yapan kadınlar, plaja ulaşarak denizin keyfini çıkarıyor. Hafta sonu mavi bayraklı kadınlar plajına yolcuları ulaştıran 800K kodlu otobüs, Körfez Belediyesi’nden kalkış yaptıktan sonra gidiş dönüş 34 sefer yapıyor. Hafta içi gidiş dönüş 28 sefer yapan 800CK tek hat ile çalışan otobüsler ise Kerpe’de bulunan kadınlar plajına sonrasında Kefken ve Cebeci bölgelerine kadar gidiyor. Hafta içi ve hafta sonu tüm hatlarda olduğu gibi bu otobüslerde yetkililer tarafından güzergâh boyunca anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yoğunluğa göre gerektiği zaman ek sefer de çıkarılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Oprukçu hemşehrilerini dinliyor
    1. Başkan Oprukçu hemşehrilerini dinliyor
    2. 72 yaşındaki emekli öğretmen motoruyla..
    3. FETÖ’den aranan öğretmen tutuklandı
    4. Başkan Yüce: “Akçay Barajı doğaya..
    5. Melih Gökçek paylaştı, Twitter..
    6. "Çin'den Londra'ya kadar doğrudan..
    7. "Avcı Kız" operasyonunda 99 şüpheli..
    8. Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme..
    9. Mithat Körler, Belediye Başkanı..
    10. Başkan Durgut’dan Ordu Valisi Yavuz’a..
    11. Boko Haram teröristleri öldürüldü
    12. Kütahya’da kamyon otomobile çarptı: 4..
    13. Yaz aylarında tercih edilen gözlükler..
    14. Tekirdağ’da başıboş köpekler 13..
    15. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
    16. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
    17. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
    18. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
    19. Kepez ‘in sokakları tertemiz
    20. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    21. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    22. "Türkiye geçici koruma altındakilerin..
    23. Batur’dan Kemeraltı için tarihi..
    24. Koçtaş'tan banyo ürünlerinde..
    25. Tarihi Mardin’e otopark projesi
    26. Giresun’un Peri Bacaları turizme..
    27. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    28. Altın fiyatları
    29. Bakan Turhan: "Yılda ortalama 135..
    30. Sanofi ve Birgi Mefar, Türkiye’ye 6..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!