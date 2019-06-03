Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali’de kadınlara özel inşa edilen Sahil Park ve Sosyal Tesisler’de yeni sezon 5 Haziran Çarşamba günü açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile Kocaali’nin turizmine katkı olarak kazandırılan Sahil Park ve Sosyal Tesisleri’nde yeni sezon 5 Haziran Çarşamba günü açılıyor. Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliğini taşıyan tesis yaz boyunca kadın vatandaşlarımızın uğrak mekanı olmaya devam edecektir. Kadınlara özel olarak inşa edilen tesis ile ilgili vatandaşlarımız 0549 454 54 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler” denildi.