Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi tarafından Kahramankent’te kadınlara özel inşa edilen kadınlar plajı açıldı.

Kahramankent’te gerçekleştirilen açılışa Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan ve Taşköprü halkı katıldı. Taşköprü’den düzenli olarak otobüs seferlerinin güzergahı Başak Sitesi,Karayolu, Palmiye, Raif Dinçkök Caddesi, Ahmet İsvan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sanayi Caddesi ve Karayolu istikametinden Kahramanken sahilineulaşım sağlayacak.

Başkan İsmail Arslan, “Uzun yıllardan beri hanımların beklemiş olduğu, bizim de 31 Mart seçimleri öncesi verdiğimiz sözlerden biri olan kadınlar plajını bugün hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beldemizde Dantel sitesi, Zuhal kent , Altınkum,Elmakent tatil siteleri bulunmaktadır. Bu sitelerimizin sahillerinde kum eleme makinesiyle plajlarımızın temizliği Taşköprü Belediyesi tarafından yapılmıştır. Şu an Zuhal kent sitemizde sahil düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Zuhal kent sitesinden sonra Altınkum sitesinde de çalışmalara başlanacaktır. Hedefimiz sanayi kuruluşlarımız ve tatil siteleriyle iç içe yaşadığımız yeşil ve mavinin buluştuğu şirin beldemizin sahillerinde vatandaşlarımızın temiz bir ortamda denize girmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın sahillerimize ulaşımını sağlamamız için Taşköprü-Altınkum arası gezi treni, Taşköprü-Kahramankent arası otobüs seferleri yaz ayları boyunca her gün düzenli olarak devam edecektir. Ayrıca beldemizde diğer hizmetlerimiz ve yatırımlarımız devam etmektedir. Biz herkes için hizmet diyoruz. Sizlerin mutluluğu her şeye değer diyorum. Kadınlar plajımız Taşköprü beldemize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum” dedi.

Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, kurdela kesilmesinin ardından kadınlar plajını gezdi.Sahil turu yapan Karabulut, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan’dan bölge hakkında bilgi aldı.