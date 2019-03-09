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Kadınlar meşalelerle yürüdü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ellerinde meşalelerle yürüyüş düzenledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:32
Kadınlar meşalelerle yürüdü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ellerinde meşalelerle yürüyüş düzenledi.


Sivas Caddesi üzerinde bulunan Eğitim - Sen önünde buluşan kadınlar, slogan atarak davul ve zurna ile cumhuriyet meydanına kadar yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Eğitim - Sen Kayseri Şube Kadın Sekreteri Nilgün Demir Nuray; "Ülkemizde ve dünyada küresel sermayenin ortaklığında, cinsiyetçi iktidarlar eliyle yürütülen politikalar emeğimiz üzerine kurulan sömürüyü her geçen gür daha da arttırıyor. Haklarımız ve kazanımlarımız tehdit altında. Yaşamlarımızı ve bedenlerimizi sürekli denetim altında tutarak eril zihniyetlerinde tahayyül ettikleri geleceği yeniden üretmemizi istiyorlar. Esnek, kuralsız, güvencesiz, kayıt dışı ve düşük ücretlerle sömürülmeye, ekonomik krizlerle birlikte daha fazla yoksullaşmaya, çalışma yaşamının ayrılmaz parçası haline getirilmiş baskı, şiddet ve mobbinge, kreşleri kapatıp kadınlara yüklenmeye çalışılan bakım hizmetleri nedeniyle ücretli işlerde çalışmamızı engelleyen politikalara karşı durmaya, ev içerisinde görünmez kılınıp değersizleştirilen emeğimize sahip çıkmak için mücadelemizi yürütüyoruz. Ceza ve medeni kanunda binbir emek ve mücadeleyle elde ettiğimiz kazanımlarımızın geriletilmesine, nafaka düzenlenmesini ve 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasını aileyi dağıttığı,erkeği mağdur ettiği gerekçesiyle değiştirmek isteyenlere, haksız tahrik indirimlerine hız kesmeden devam eden eril yargı mekanizmasına ve yaşam tarzı bahanesiyle kadın cinayetlerini meşru gösterenlere karşı var gücümüzle mücadele etmeye hazırız. Çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalı, eşit işe eşit ücret sağlanmalı, iş yerinde şiddeti, ayrımcılığı engelleyen düzenlemeler yapılmalı, kadın bakanlığı kurulmalıkadınlara yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı önleyici yasal düzenlemeler acilen yapılmalı. eşit ve özgür bir yaşamı kuruncaya dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Ellerinde bulunan meşaleleri yakan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:32
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