Kadınlar kazandıkları paralarla evlerini geçindirip çocuklarını okutuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıl önce açtığı Çakırbeyli Köy Pazarı yüzlerce kadının hayatını değiştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ev kadınlarına iş imkânı sunup ev kadınlarının kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için hayata geçirdiği pazarda çalışan kadınlar ev sahibi oluyor, çocuklarını okutuyor. Edindikleri iş sayesinde kendi paralarını kendilerinin kazandığını söyleyen kadınlar geleceğe güvenle baktıklarını söylüyor.

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları için önümüzdeki dönemde de birçok projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, kendisini en çok mutlu edenin ev kadınlarının kendi kazandıkları parayla kız çocuklarını okutmaları olduğunu ifade etti.

Çakırbeyli Mahallesi’nde pazar açıldığından bu yana tezgâh sahibi olan Satı Kuru buradan kazandığı paralarla iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu belirtip Başkan Çerçioğlu’na kadınlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Satı Kuru, evde yaptığı keşkek, gözleme ve ev baklavasını pazarda satıyor.

’Çerçioğlu’na minnet borcumuz var’

Kuru, pazar kurulduğundan bu yana tezgâh sahibi olduğunu belirtip "O süreçte çocuklarım üniversiteyi kazandı; şimdi birisi diş hekimi, birisi mühendis oldu. Çocukların eğitimi için para gerekiyordu, eşimin maaşı yetmeyecekti. Biz de dahil olmak üzere herkes bu pazardan çok faydalandı. Dualarımız Özlem Çerçioğlu’yla, ona minnet borcumuz var" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının üniversiteyi kazandığında artan masraflardan dolayı zor durumda kaldıklarını belirten Kuru "Çocuklarımın okulu kazanmasıyla birlikte bu pazar tam zamanında yetişti. Bu işe kardeşim ve gelinimizle birlikte girdik ve Özlem Hanım’a durmadan Allah razı olsun diyoruz. Ben, çok şükür, talebelerimi okuttum; Allah çocuk okutanlara gayret ve kuvvet versin. Özlem Çerçioğlu sayesinde çocuklarım okurken rahat etti" dedi.

’Başkan Çerçioğlu’nun Aydın’a hizmetleri saymakla bitmez’

Başkan Çerçioğlu’nun Aydın’a hizmetlerinin saymakla bitmeyeceğini söyleyen Kuru "Özlem Hanım bir tek bizi değil tüm Aydın’a birçok hizmet etti. Kimse pahalılığından dolayı Turistik Park gibi yerlere oturamıyordu. Bir dondurma 5 liraydı. Şimdi zengin, fakir hep bir arada buralara gidiyor. Aydın’ın caddeleri daha temiz. Bayramlarda insanlar tatil olmasına rağmen gezmelere gidemiyordu. Örneğin bayramda dört gün tatil olduğunda insanlar bu dört gün boyunca Aydın’ı parasız olarak geziyor. Dışarıya düzenlenen gezilerle vatandaşlar görmedikleri yerleri de görüyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu’na seçimlerde şans dileyen Kuru "Özlem Çerçioğlu’nun hakkı ödenmez. Aydın, bence Özlem Çerçioğlu başkan olduğundan bu yana bir başkan gördü. İnşallah halkımız nereye oy vereceğini bilir ve Aydın bundan sonra daha güzel ve mutlu olur"dedi.

Ayşe Yılmaz: Elimiz para gördü

Pazardan kazandığı paralarla çocuklarını okutan bir başka kadın ise Ayşe Yılmaz. Pazarda çalışmaya başladığından bu yana elinin para gördüğünü belirten Yılmaz "Ev kadını olarak elimiz, evimiz para gördü. Başka işimiz gücümüz hiçbir şeyimiz yoktu. Allah Özlem Çerçioğlu’ndan razı olsun. Onu başkan olarak kendimizden birisi olarak görüyoruz. Bizim dertlerimizi dinliyor. Konuştuklarımızı dikkate alıyor, bize değer veriyor. Aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

’Başkan Çerçioğlu kadınların destekçisi’

Başkan Çerçioğlu’yla ilgili bir anısını da anlatan Yılmaz "Onu ilk seçildiğinde Adnan Menderes Bulvarı’nda görmüştüm. O zaman ’Her zaman aranızdayım. Kadınların arkasındayım, destekçiyim’ demişti. Gerçekten de sözünü tuttu. Bir arkadaşımız gibi her zaman yanımızda, destekçimiz" ifadelerini kullandı.

Kazandıklarıyla iki kızını okutuyor

Kendisinin birisi liseye, birisi üniversiteye giden iki kızı olduğunu söyleyen Yılmaz "Kazandığım paralarla onları okutuyorum. Çok mutluyum. Evimin her eksiğini tamamlıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Artık eşimden para istemiyorum, hatta ben ona veriyorum. Artık özgür olduk, kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. İstediğimizi alıyoruz, istediğimiz yere gidiyoruz. Bu seçimlerde de onu başkan olarak başımızda görmek istiyoruz" dedi.