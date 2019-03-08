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Kadınlar ‘iz’ bıraktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Toplumda Kadın İzi’ paneline katıldı.

08 Mart 2019 Cuma 18:48
Kadınlar ‘iz’ bıraktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Toplumda Kadın İzi’ paneline katıldı.


Başkan Alinur ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ münasebetiyle Merinos AKKM Hüdavendigâr Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Toplumda Kadın İzi’ paneline katıldı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ile Bursa İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ve mülteci kadınların da katıldığı programda konuşan Başkan Alinur Aktaş, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bütün dünyada kadınların eşitlik, özgürlük ve daha huzurlu yaşama isteklerini dile getirdikleri, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olduğunu söyledi.


Başkan Aktaş, kadınların sadece bir gün değil, her gün hayatın en değerlisi olduğunu ifade ederek, “Kadınlara farkındalığın sağlanmasını önemsiyoruz. 8 Mart, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl kadın günü olarak kutlanması önemli” dedi.


İl Müftülüğü ve Mülteci Destek Derneği ortaklığında gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Başkan Aktaş, ‘Yuvayı dişi kuş yapar’ atasözünü hatırlatarak, “Kadınlar yaşam boyunca çalışarak, üreterek bizlerin hayatlarına katkı sağlar. Evlatlar annelerinin çocuklarıdır. Kaymakam, müdür, amir olabilir ama hangi yaşta hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar, anneleri için onlar çocuklarıdır. Çünkü anneler, çocuklarının her türlü kahrını çekmiştir. Kadın annedir, eştir, yardır, abladır, kardeştir. Kadın değerli ve önemlidir” diyerek, tüm kadınları tebrik etti.


Başkan Aktaş, konuşmasının ardından kadınlara gül dağıttı ve hobi stantlarını ziyaret etti.


Başkan Aktaş daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kadınlara çiçek dağıttı. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Aktaş, “Ben eşimin şahsında tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Rahmetli annemin şahsında bütün Hakk’ın rahmetine kavuşmuş anne ve kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:48
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