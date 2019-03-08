Kadınlar İstiklal Caddesi’ne alınmaya başladı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’ne geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’ne geldi. Kadınlar, polis ekipleri tarafından caddeye alınmaya başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’ne geldi. Bir süre polis ekipleri tarafından kapatılan caddeye giriş yapamayan kadınlar bariyerlerin arkasında bekledi. Kadınların başka bir bulvara yönlendirilecekleri şeklinde tartışmalar sürerken polis ekipleri bariyerlerin bir kısmını kaldırdı. Kadınlar polis ekipleri tarafından tek tek üst aramaları yapılarak caddeye alınmaya başladı.

Cadde ve çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.

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