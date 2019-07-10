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Kadınlar ingiliz anahtarı ve karga burunla tanıştı

Muratpaşa Belediyesi’nin “Evimin Ustasıyım” projesi başladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
Kadınlar ingiliz anahtarı ve karga burunla tanıştı

Muratpaşa Belediyesi’nin “Evimin Ustasıyım” projesi başladı. İlk derslerindekarga burun, İngiliz anahtarı, kontrol kalemi gibi aletlerle tanışan kadınlarevlerinde su damlatan musluğun contasını değiştirecek, arızalı prizleri tamir edebilcek. Projeye ilk etapta 65 kadın başvurdu.


Muratpaşa Belediyesi’nin Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu’yla birlikte düzenlendiği kadınlara yönelik ‘Evimin Ustasıyım’ projesinde dersler başladı. Projeyle kadınlar İngiliz anahtarı, karga burun, kontrol kalemi gibi aletleri tanıyıp, evlerinde elektrik ve su tesisatlarında karşılaştıkları küçük arızaları güvenli bir şekilde tamir edebilecek.


Projeye şu an kadar 65 kadın başvuruda bulunurken ilk ders Muratpaşa Belediyesi’nin Bayındır Mahallesi’nde bulunan Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde yapıldı. Merkezin bahçesinde gerçekleşen ilk derste Federasyon Başkanı Cengiz Aslan, öncelikli olarak kadınlara iş sağlığı ve işçi güvenliğini anlattı, tamirata başlamadan önce alınması gereken önlemlerden bahsetti.



Hedef kitle kadınlar


Projenin ilk dersinin konuğu ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oldu. Kursiyerlerle tek tek selamlaşan Başkan Uysal, musluk tamiri gibi küçük ev tamiratlarının birçoğumuzun uzun süre çözemediği büyük sorunlara dönüştüğünü söyledi. Projenin tam da böylesi durumların her evde yaşanmasından hareketle ortaya çıktığını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Ev hanımlarımız bu kursu alsınlar. En azından basit işlerde, hiç kimseye ihtiyaç duymadan işlerini görebilsinler diye bu kursları düzenledik. Bu tip şeyler büyük sorun oluyor. Evimin Ustasıyım projesi bunu gidermek üzere başladığımız, yararlı bir çalışma. Öncelikli olarak ev hanımlarımıza dönük bir proje olarak hayata geçiriyoruz. Bu tip yararlı kurslarımıza devam etmek istiyoruz.”



Kendi işimi kendim yaparım


Kursiyerlerden edebiyat öğretmeni Nilüfer Kalaycı Yiğit ise Muratpaşa Belediyesi’nin bu çalışmasından billboardlar sayesinde haberdar olduğunu belirterek “Sonrasında Turunç Masa’yı arayarak detayları öğrendim” dedi. İlk dersin gayet güzel ve eğlenceli geçtiğini belirten Yiğit, “Evde tesisat ile ilgili, elektrikle ilgili bir ihtiyaç doğduğu zaman bazen eşlerimiz yardımcı olamıyor ya da istediğimiz zaman hemen çözüm bulunamıyor. İşin başında biz olduğumuzda daha çabuk çözülüyor. İşleri kendim hemen çözeyim diye geldim” şeklinde konuştu.



Kurs programı


Muratpaşa Belediyesi’nin Evimin Ustasıyım projesinde iş sağlığı ve işçi güvenliği eğitimlerinin ardından 8’er saatlik su ve elektrik tesisatı kurslarıyla devam edecek. Uygulamalı derslerde çeşme ve batarya, batarya parça, conta, gider hortumu değiştirme, su kaçaklarının silikon ile kapatılması, klozet ekipmanlarının, duş başlığı ve hortumunun değiştirilmesiyle birlikte priz, anahtar, ampul değiştirmeyle birlikte çoklu uzatma montajı öğretilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
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