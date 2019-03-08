Kadınlar için fidan diktiler Vali İbrahim Akın’ın eşi Saliha Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Vali İbrahim Akın’ın eşi Saliha Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Kındam mevkinde gerçekleştirilen fidan dikim programına Vali Akın’ın eşi Saliha Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcıları eşleri Şeyma Yıldız ile Aysel Yıldırım, ilgili kurum amirleri ve kadın sağlık çalışanları katıldı.



Fidan dikiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saliha Akın, bu anlamlı günde bayanlarla birlikte 200 fidanı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.