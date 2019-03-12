Kadınlar hünerlerini konuşturdu

Kahramanmaraşlı kadınlar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi.

Piazza’da 4 Mart’ta başlayıp, 10 Mart Pazar gününe kadar devam eden "Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında kurulan atölyelerde kadınlar, yeteneklerini gözler önüne serme fırsatı buldular.

“Yuvayı Dişi Kuş Yapar” teması ile AVM’nin ortak kullanım alanında kurulan atölyelerde,yörenin geleneksel el sanatı olan sim sırma, keçeden gül yapımı, bilezik ve kolye gibi çeşitli aksesuarlara adeta hayat veren kadınlar, yağlı boya ile resimler ve ebru sanatı ile de renk şöleni yaşattılar.

Etkinliklerin konsepti olan kuş yuvalarından evler, amigurumi ve tezhip kitap ayracı yapmayı öğrenen kadınların filografi Türk Bayrağı çalışmaları ise ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yöresel Tatlı Atölyesinde lezzet şöleni sunan kadınlar, sıfır atık geri dönüşüm çalışmalarıyla da sosyal bir sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Ayrıca, Tema Vakfı ve İl Orman Müdürlüğü işbirliğiyle "Her kadının dikili fidanı olsun" diye fidan dağıtımı yapıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezinin sergileriyle renklenen etkinlikler, atölye çalışmalarına katılan kadınlar kadar izleyenlerin de güzel vakit geçirmelerini sağladı.