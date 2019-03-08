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Kadınlar hayallerini ve umutlarını resmediyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sanat atölyesinde bir araya gelen kadınlar, hayallerini ve umutlarını resmediyorlar.

08 Mart 2019 Cuma 10:33
Kadınlar hayallerini ve umutlarını resmediyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sanat atölyesinde bir araya gelen kadınlar, hayallerini ve umutlarını resmediyorlar.


Aralarında Suriye’deki savaştan kaçıp geleni de var Irak’taki savaştan kaçarak gelip bu kentte hayata tutunanı da. Ev hanımı olarak boş zamanında resim yapan da var hiç kızı olmadığı için bu umudunu yitirmeyip olmasını hayal ettiği kızının resmini yapan da var. İskenderun’da İpek Ünal’ın Yonca Art ismini verdiği ve sanat atölyesine dönüştürdüğü evinde bir araya gelen kadınlar mutluluklarını, acılarını, umutlarını ve hayallerini resimlere döküyorlar. Suriye’deki savaşta yakınlarını kaybeden ve savaştan kaçıp Hatay’ın İskenderun ilçesine yerleşen Jihan Muhammed resmettiği tabloda savaşta çocuklarını kaybeden Suriyeli yaşlı bir adamın acısını anlatmaya çalıştığını söylüyor. Savaşın birçok argümanını resme yansıtmaya çalışan Jihan Muhammed, unutamadığı acıları resmettiğini söyledi.


Ev hanımı olan ve boş zamanlarında resim yaparak mutlu olan Perihan Gül ise iki oğlu olduğunu fakat hiç kız çocuk sahibi olamadığını ve kızı olmadığı için bir gelin hayal ettiğini ve bunu resme döktüğünü söyledi.


Yıllar önce ailesi ile birlikte Irak’taki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Saja Taha ise 5 yıldır resim yaptığını ve kendisini resimlerde bulduğunu söyledi.


Ev hanımı olarak resim yapmayı çok sevdiğini belirten Emel Düşkün ise boş zamanlarını değerlendirmek için resim yaptığını, halk eğitim kurslarına gittiğini ve bu kursta hem güzel şeyler ürettiklerini hem de hoş vakit geçirdiklerini söyledi.


Atölyede farklı yaşlardan birçok kadına eğitim verdiğini belirten resim öğretmeni İpek Ünal ise kadınların çok küçük şeylerden mutlu olduklarını söyledi. Burada Suriyeli, Iraklı, ev hanımı, öğrenci olmak üzere birçok kadının resimlerde kendilerini bulduğunu ifade eden Ünal, üreten kadınların mutlu olduklarını söyledi. Ünal, "Günün koşuşturması içinde kendilerine üç dört saat vakit ayırıp içlerindeki o duyguyu tebessümü yansıttıklarında çocuk gibi mutlu oluyorlar. Aralarında savaştan kaçıp gelmiş oradaki acılarını resme yansıtanlar da var, emekli olup evde boş oturmayıp burada resimlerde kendini bulanlar da var. Kadınlar küçücük şeylerden mutlu olabiliyorlar resim yapmak da bunlardan biri" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:33
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