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Kadınlar Gününde Trabzonlu köylü kadınlara çikolata yapmayı öğrettiler

Trabzon’da köylü kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çikolata yapmayı öğrendi.

08 Mart 2019 Cuma 16:52
Kadınlar Gününde Trabzonlu köylü kadınlara çikolata yapmayı öğrettiler

Trabzon’da köylü kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çikolata yapmayı öğrendi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ‘Üreten kadın hikayeleri’ ve “Karadeniz fındığından çikolata yapmayı öğreniyorum” konulu etkinlik düzenlendi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kadınların kooperatifleşmesinin önemine dikkat çekilirken, kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla çikolata workshop yapıldı. Trabzon’un yüksek kesimlerinde yaşayan kadınların da katıldığı etkinlikte çikolatanın nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Yapım aşamalarını pür dikkat izleyen köylü kadınlar etkinlik sonunda kendi yaptıkları çikolataları tattı.


Çikolata yapmayı öğrenen Zehra Altın, “Kadınlara şiddet uygulamasınlar, hor görmesinler. Daima fırsat tanısınlar. Kadınları hep ilerde görsünler” dedi.


TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz ise Karadeniz fındığından çikolata yapmayı öğretmeye çalıştıklarını dile getirerek, “8 Mart Dünya Kadınlar gününü her yıl Trabzon AB Bilgi Merkezi olarak kutluyoruz. Bu sene kadınları üretime teşvik etmek amacıyla hem kooperatifleşmeyi anlattık hem de Karadeniz fındığından çikolata yapmayı öğretmeye çalıştık. Buradaki amacımız hayatın içerisindeki kadınlarımızın piyasaya üretici olarak nasıl girebilecekleri konusunda bir fikir vermeye çalıştık. Trabzon’un çok uzak köylerinden kadın katılımcılarımız geldi. Bu bizi çok mutlu etti” şeklinde konuştu.


TTSO Başkanı Suat Hacısalihoglu da, kadınların hep üretken olduğunu vurgulayarak, “Üretkenliği elbette önce evden başlıyor ve çevreye yansıyor. Bunları hepimiz görüyoruz. Bu üretkenlik artık günümüzde evin dışına çıktı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:52
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