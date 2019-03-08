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Kadınlar Gününde ondan daha mutlusu yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehidin ismi alt geçide verildi.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
Kadınlar Gününde ondan daha mutlusu yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehidin ismi alt geçide verildi. Şehidin annesi, "Bugün benim en mutlu günüm" dedi.


Hakkari’de 2016 yılında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete’nin (26) ailesi, oğullarının isminin Mesudiye alt geçidine verilmesini talep etti. Belediye meclisinden onay çıkmasının ardından yehidin isminin yer aldığı tabele köprünün üstüne asıldı.


İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban, şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete isminin alt geçide verilmesinin ardından şehidin ailesi ile bir araya geldi. Şehit annesi Durgül Mete, "Allah herkesten razı olsun. Büyüklerimize, İnegöl halkına çok teşekkür ediyorum. Benim en mutlu günüm. Ne mutlu ona. Allah mekanını cennet etsin. Benim için çok güzel bir gün, büyüklerime çok teşekkür ederim" dedi.


"Ben şehit babası olarak büyüklerimizden Allah razı oldun diyorum" diyen şehidin babası Dursun Mete ise, "Büyüklerimiz her zaman elimizden tuttular, yardımcı oldular. Bu köprüyü ismini verdiler. Bundan onur ve gurur duyuyorum. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Onların sayesinde yaşıyoruz. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Bugün Dünya Kadınlar Günü. Mesudiye alt geçidine şehidimizin ismini verdik. Bunu da bugün özellikle armağan etmek istedik kendilerine. Bizler de çok onur duyduk, mutlu olduk. İnşallah ailemizi biraz da olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
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