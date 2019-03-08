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Kadınlar Günü’nde hayvanları yemleyip süt sağdı

Aksaray’da tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan üretici kadınlar, diğer günlerde olduğu gibi Kadınlar Günü’nü de çalışarak geçirdi.

08 Mart 2019 Cuma 10:50
Kadınlar Günü’nde hayvanları yemleyip süt sağdı

Aksaray’da tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan üretici kadınlar, diğer günlerde olduğu gibi Kadınlar Günü’nü de çalışarak geçirdi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da üretici kadınlar, bu günü de çalışarak geçirdi. Kendi günlerinde ahırda hayvanlarının bakımını üstlenen kadınlar, aynı zamanda ev işlerini de yapıyor.


Kadınların hatırlanmasının çok güzel olduğunu söyleyen hayvancılıkla uğraşan Özden Gümüşsoy (44), "Biz burada hayvancılık yapıyoruz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Çalışan hanımlar da var. Özel sektörde, devlet memurluğunda çalışan kadınlar da var. Kadınların hatırlanması güzel bir şey. Kadınlar Günü de olsa biz hayvancılıkta sürekli çalışmamız gerekiyor. Bugün tatil yapalım gibi bir lüksümüz yok. Bizim için her zamanki gibi bir gün. Yani bir değişiklik yok. Ama böyle bir günün olması güzel bir şey” diye konuştu.



“Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır”


Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu belirten Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise "Bütün kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadının elinin değdiği her şey genellikle hepsi güzeldir. Çünkü kadın erkeklere nazaran biraz daha titiz, daha temizdir. Kadınlar gerçekten bu işi bilen insanlar. Kadınların da değerli olduğunu ve bizim yanımızda olduklarını bilmemiz bize huzur veriyor, duygulandırıyor. Tabii şöyle bir baktığımızda her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:50
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