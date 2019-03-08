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Kadınlar Günü için işaret diliyle video çektiler

MARDİN (İHA) – Mardin’in Kızıltepe Belediyesi Gençlik Merkezi’nde eğitim gören işaret dili kursiyerleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çektikleri videoda kadınları işaret dili ile anlattılar.

08 Mart 2019 Cuma 11:24
Kadınlar Günü için işaret diliyle video çektiler

MARDİN (İHA) – Mardin’in Kızıltepe Belediyesi Gençlik Merkezi’nde eğitim gören işaret dili kursiyerleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çektikleri videoda kadınları işaret dili ile anlattılar.


Kızıltepe Belediyesi Gençlik Merkezi işaret dili öğrencileri, farkındalık oluşturmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir video hazırladı. Kadın esnafı gezen çoğunluğu kadın olan kursiyerler, onların mesleklerini işaret dili ile anlattı. Gençler, hazırladıkları videoyu kurumun sosyal medya hesabında paylaştı.


İşaret dili öğretmeni Gülbahar Oktar Kalkan, "Dünya Kadınlar Günü için farkındalık oluşturmak adına şarkıları ve kelimeleri işaret diline çevirdik. Bununla farkındalık oluşturmak istedik. Tüm kadınların da görmesi için video hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


İşaret dili eğitimi gören kursiyerler ise, Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydederek, “Şarkımızı işaret dili ile birlikte farkındalık oluşturma amacıyla seslendirdik. Bütün dünya kadınlarının Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bu yüzden susmayın, korkmayın, ayağa kalkın diyorum” diye konuştu.


Kursiyerler, videolarını dünyadaki bütün kadınlara hediye ettiklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:24
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