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Kadınlar günü etkinlikleri söyleşi ve konser ile son buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, Prof.

10 Mart 2019 Pazar 15:07
Kadınlar günü etkinlikleri söyleşi ve konser ile son buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, Prof. Dr. Canan Karatay tarafından sağlıklı yaşam söyleşisi ve Sanatçı Münevver Özdemir tarafından ‘Göbeklitepe’de Kadının Sesi’ konseri ile son buldu.


Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısı ile kent genelinde çok çeşitli etkinlikler düzenledi. İlk olarak Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Şanlıurfa’ya gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda düzenlenen "Sağlıklı Yaşam" konulu söyleşide kadınlara sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.


Şanlıurfa’nın doğal ürünlerini anlatan Karatay, özellikle İsot, Şanlıurfa yağı, Şanlıurfa Zeytinyağı ve Şanlıurfa Çiğ Köftesinin sağlık üzerindeki olumlu yönlerini belirterek istenildiği kadar tüketilmesi gerektiğini vurguladı.


Ziyaretlerinden dolayı Canan Karatay’a teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi,tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ise, Sosyal Belediyecilik ilkesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların toplum tarafından takdir ile karşılandığını vurguladı.


Büyükşehir’den Göbeklitepe’de kadının sesi konseri


8 Mart Dünya Kadınlar Gününü etkinlikleri kapsamında Şanlıurfalı kadınlar ile buluşan Sanatçı Münevver Özdemir, bir birinden güzel eserleri ile gelen konuklara müzik dolu bir gece yaşattı. Konser sonrasında Sanatçı Münevver Özdemir’e teşekkür ederek, tüm kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Başkan Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa’da aile güçlü olmalı, aile yaşam yükünü hep birlikte yaşamalı. Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir konser ile Şanlıurfa’mızın çok kıymetli sanatçısı Münevver Özdemir sizlerle bir araya geldi” diye konuştu.


Öte yandan düzenlenen programlara Büyükşehir Belediye başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin,Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve eşi Özlem Yılmaz, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun eşi Asuman Tipioğlu ve çok sayıda kadın katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:07
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