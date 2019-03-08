0553 313 94 23

Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı balonlar bıraktı

Samsun Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende kadınlar, ay-yıldız şeklinde yaptıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

08 Mart 2019 Cuma 13:07
Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı balonlar bıraktı

Samsun Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende kadınlar, ay-yıldız şeklinde yaptıkları balonları gökyüzüne bıraktı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, Samsun’da dün itibariyle başladı. Bugün de Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törene katılan kadınlar, ellerinde tuttukları balonlarla ay-yıldız şekli yaptı. Kadınlar ayrıca ’Dağ başını duman almış’ marşını söyledi.


Törende konuşan Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, “Evinde olan, işte çalışan, çocuğuna bakan ya da her ne şekilde olursa olsun bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bakanlığımızın kadınlar ile ilgili öncelikli politikası, şiddetin önlenmesidir. Kadına şiddete sıfır tolerans anlayışıyla çalışıyoruz. İhmal ve istismarın önlenmesi ve küçük yaşta evlenmenin önlenmesi gibi çalışmalarımız da var. Temel felsefemiz, bütün kadınların toplumda hak ettiği yere gelmesidir. Özellikle kadın istihdamının sağlanması ve eşitliğin sağlanması için de çalışıyoruz. Bu vesile ile bütün kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.


Samsun Soroptimist Kulübü Başkanı Perizat Yeşildal da kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


Konuşmaların ardından kadınlar, ellerindeki ay-yıldızlı balonları gökyüzüne bıraktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eminönü’nde aracın denize uçma anı kamerada
    1. Eminönü’nde aracın denize uçma anı..
    2. Burhaniye zeytinyağını İzmir Fuarı’nda..
    3. Başkan Günaydın: “Kendi imkanlarımızla..
    4. "Her gün 'Kadınlar Günü' olarak..
    5. Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk..
    6. Başkent’te Kadınlar Günü’nde kadına..
    7. En özel hediye, İzmir İl Milli Eğitim..
    8. Yeni askerlik sisteminin detayları..
    9. Kadın muhtar adaylarından dayanışma..
    10. Dicle Elektrik 8 Mart Dünya Kadınlar..
    11. Erzurum öğrenci yurdu projesinin..
    12. Kadınlar yaptıkları pidelerin gelirini..
    13. Fatih Atay’dan kadınlara 8 Mart..
    14. Son anket sonuçları son dakika Van..
    15. BM Kadın Komisyonu’nda gündem: ‘İyi..
    16. Özel Ümit Hastaneleri’nden Kadın..
    17. Erdoğan Guterres ile telefonda görüştü
    18. Varto’da ‘seçim güvenliği’ toplantısı
    19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da
    20. Filipinler’de binlerce kadın..
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    22. Baymak yönetiminde kadın çalışan oranı..
    23. Edirne Barosu Başkan Yardımcısı..
    24. Taşpınar; “Bugün esaret zincirini..
    25. Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs..
    26. Hakkari’de atletizm yarışması
    27. AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi
    28. AK Parti Piraziz Belediye Başkan adayı..
    29. Kızıldaş projelerini tanıttı
    30. Van Büyükşehir Belediyesinden kitap..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Rusya ilk satışını yaptı!