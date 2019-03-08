Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı balonlar bıraktı

Samsun Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende kadınlar, ay-yıldız şeklinde yaptıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, Samsun’da dün itibariyle başladı. Bugün de Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törene katılan kadınlar, ellerinde tuttukları balonlarla ay-yıldız şekli yaptı. Kadınlar ayrıca ’Dağ başını duman almış’ marşını söyledi.

Törende konuşan Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, “Evinde olan, işte çalışan, çocuğuna bakan ya da her ne şekilde olursa olsun bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bakanlığımızın kadınlar ile ilgili öncelikli politikası, şiddetin önlenmesidir. Kadına şiddete sıfır tolerans anlayışıyla çalışıyoruz. İhmal ve istismarın önlenmesi ve küçük yaşta evlenmenin önlenmesi gibi çalışmalarımız da var. Temel felsefemiz, bütün kadınların toplumda hak ettiği yere gelmesidir. Özellikle kadın istihdamının sağlanması ve eşitliğin sağlanması için de çalışıyoruz. Bu vesile ile bütün kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Samsun Soroptimist Kulübü Başkanı Perizat Yeşildal da kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Konuşmaların ardından kadınlar, ellerindeki ay-yıldızlı balonları gökyüzüne bıraktı.