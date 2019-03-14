Kadınlar Forum Mersin’de hünerlerini sergiledi

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nin, Toroslar Belediyesi Mesleki Teknik Eğitim Kursları (TORTEK) işbirliğiyle gerçekleştirdiği atölye çalışmasında kadınlar hünerlerini sergiledi.

Forum Mersin, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında TORTEK işbirliğiyle keyifli bir atölye çalışmasına imza attı. Atölyelere katılan kadınlar, ahşap tepsi boyama ve alışveriş çantası yapımını uzmanlarından öğrendi. Kendi tasarımlarını keyifle ortaya koyan katılımcılar, bir arada üretmenin keyfine vardı.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara kendi üretimleri olan çalışmalar hediye edildi.