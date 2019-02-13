0553 313 94 23

Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 - BLMA: 64

Galatasaray, Kadınlar Eurocup Son 8 Turu ilk maçında Fransa ekibi BLMA’ya 64-50 mağlup oldu.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 - BLMA: 64

Galatasaray, Kadınlar Eurocup Son 8 Turu ilk maçında Fransa ekibi BLMA’ya 64-50 mağlup oldu.


Galatasaray, Kadınlar EuroCup Son 8 Turu ilk maçında Ahmet Cömert Salonu’nda Fransa ekibi BLMA’yı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya Işıl Alben, Moriah Jefferson, Monika Grigalauskyte, Farhiya Abdi, Victoria Macaulay beşiyle başladı. Konuk takım maça hızlı başladı ve ilk periyodu 19-7 üstün tamamladı. İkinci periyotta da Galatasaray rakibi karşısında etkili olamayınca soyunma odasına konuk takım 35-16 önde girdi.Üçüncü periyot da 49-39 üstünlükle tamamlayan Fransız ekibi, salondan da 64-50 galip ayrılmasını bildi.


Galatasaray’ın BLMA’yı geçerek çeyrek finale kalabilmesi için rövanş maçında en az 15 sayılık bir fark yakalaması gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı
    1. Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13..
    2. ABD'de eski Hava -Kuvvetleri..
    3. Siyonistlerin hedefi olan İlhan..
    4. Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi..
    5. "FETÖ ile ilgili 1 milyon 150 bin..
    6. Milli Savunma Bakanı Akar’dan NATO..
    7. Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 -..
    8. Prof. Dr. Genç: "Eğitim-Bir-Sen hem..
    9. Amcasını pompalı tüfekle öldürdü
    10. Erhan Ernak: “Bu tempo bizim alışık..
    11. Şişli’de eski koca silahla dehşet saçtı
    12. Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Duque..
    13. ABD, Venezuela konusunda tüm..
    14. Üzerine kaynar yemek dökülen çocuk..
    15. Diriliş'e damga vurdu! Mankurt..
    16. İranlı Sünni din adamı terör..
    17. Diriliş Ertuğrul 136.bölüm fragmanı |..
    18. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    19. Samsun'da 12. nesil Toyota Corolla'nın..
    20. "Belediyelere Kandil'den emir alacak..
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Gerilim yükseldi: Topraklarımızı koruyacağız
    Gerilim yükseldi: Topraklarımızı koruyacağız