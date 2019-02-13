Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 - BLMA: 64 Galatasaray, Kadınlar Eurocup Son 8 Turu ilk maçında Fransa ekibi BLMA’ya 64-50 mağlup oldu.

Galatasaray, Kadınlar Eurocup Son 8 Turu ilk maçında Fransa ekibi BLMA’ya 64-50 mağlup oldu.

Galatasaray, Kadınlar EuroCup Son 8 Turu ilk maçında Ahmet Cömert Salonu’nda Fransa ekibi BLMA’yı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya Işıl Alben, Moriah Jefferson, Monika Grigalauskyte, Farhiya Abdi, Victoria Macaulay beşiyle başladı. Konuk takım maça hızlı başladı ve ilk periyodu 19-7 üstün tamamladı. İkinci periyotta da Galatasaray rakibi karşısında etkili olamayınca soyunma odasına konuk takım 35-16 önde girdi.Üçüncü periyot da 49-39 üstünlükle tamamlayan Fransız ekibi, salondan da 64-50 galip ayrılmasını bildi.

Galatasaray’ın BLMA’yı geçerek çeyrek finale kalabilmesi için rövanş maçında en az 15 sayılık bir fark yakalaması gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.