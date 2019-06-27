Kadınlar EuroBasket 2019: Türkiye: 54 - İtalya: 57
Kadınlar EuroBasket 2019’da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki ilk maçında İtalya’ya 57-54 mağlup oldu.27 Haziran 2019 Perşembe 21:42
Kadınlar EuroBasket 2019’da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki ilk maçında İtalya’ya 57-54 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci maçını yarın saat 17.00’de Slovenya ile oynayacak.
Salon: Cair Sports Center
Hakemler: Martins Kozlovskis xx, Radomir Vojinovic xx, Ivor Matejek xx
Türkiye: Kiah Stokes xx 10, Işıl Alben x 3, Cansu Köksal xx 11, Tuğçe Canıtez x 3, Olcay Çakır Turgut xx 13, Bahar Çağlar x 4, Pelin Bilgiç xx 10, Ayşe Cora x, Tilbe Şenyürek x
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
İtalya: Cecilia Zandalasini xx 13, Sabrina Cinili x 3, Francesca Dotto x 6, Giorgia Sottana xxx 16, Olbis Andre 2, Lorela Cubaj x 3, Martina Crippa xx 7, Elisa Penna x 2, Nicole Romeo x 5, Caterina Dotto x
Başantrenör: Marco Crespi
1. periyot: 17-10 (Türkiye lehine)
Devre: 25-26 (İtalya lehine)
3. periyot: 37-36 (Türkiye lehine)
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