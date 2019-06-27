Kadınlar EuroBasket 2019: Türkiye: 54 - İtalya: 57 Kadınlar EuroBasket 2019’da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki ilk maçında İtalya’ya 57-54 mağlup oldu.

Kadınlar EuroBasket 2019’da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki ilk maçında İtalya’ya 57-54 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci maçını yarın saat 17.00’de Slovenya ile oynayacak.



Salon: Cair Sports Center

Hakemler: Martins Kozlovskis xx, Radomir Vojinovic xx, Ivor Matejek xx

Türkiye: Kiah Stokes xx 10, Işıl Alben x 3, Cansu Köksal xx 11, Tuğçe Canıtez x 3, Olcay Çakır Turgut xx 13, Bahar Çağlar x 4, Pelin Bilgiç xx 10, Ayşe Cora x, Tilbe Şenyürek x

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

İtalya: Cecilia Zandalasini xx 13, Sabrina Cinili x 3, Francesca Dotto x 6, Giorgia Sottana xxx 16, Olbis Andre 2, Lorela Cubaj x 3, Martina Crippa xx 7, Elisa Penna x 2, Nicole Romeo x 5, Caterina Dotto x

Başantrenör: Marco Crespi

1. periyot: 17-10 (Türkiye lehine)

Devre: 25-26 (İtalya lehine)

3. periyot: 37-36 (Türkiye lehine)

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