Kadınlar “En özel günlerini” Optimum’da yaşadı Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, düzenlediği etkinliklerle “Dünya Kadınlar Günü”nde, kadın ziyaretçilerine eğlenceli bir gün yaşattı.

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, düzenlediği etkinliklerle “Dünya Kadınlar Günü”nde, kadın ziyaretçilerine eğlenceli bir gün yaşattı.

AVM’nintüm katlarını gün boyunca gezen Venedik Mask ekibi, kadınlara kırmızı karanfiller dağıttı. İlginç maskeleri ve rengarenk giysileriyle ilgi uyandıran ekibin dağıttığı karanfiller, kadınlara kadın olmanın ayrıcalığını yaşattı.

Bir müzik grubu ise AVM’nin zemin katında oluşturulan platformda, bir döneme damgasını vuran nostaljik eserlerden oluşan müzik dinletisi sundu. “Yine bir Gülnihal”, “Anlamazdın” ve “Hayat Bayram Olsa” gibi yıllar geçse de unutulmayan eserler, dinleyenlerden bol bol alkış aldı.

Garaj Günleri’nin son fırsatları

Kadınlar, “Kadınlar Günü”ne özel indirimlerle de mutlu oldular. Ünlü markaların cazip indirimlerinden yararlanan kadın ziyaretçiler, Optimum’da 10 Mart Pazar günü sona erecek olan“Garaj Günleri”nin son fırsatlarını da değerlendirme imkanı buldular.

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