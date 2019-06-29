Kadınlar Dünya Kupası: İtalya: 0 - Hollanda: 2 Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek final maçında Hollanda, İtalya’yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek final maçında Hollanda, İtalya’yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8. düzenlenen Dünya Kupası’nda çeyrek finalde İtalya ile Hollanda, Hainaut Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Hollanda, maçın 70. dakikasında Vivianne Miedema ile 1-0 öne geçti. 80. dakikada Stephanie van der Gragt’ın fileleri havalandırmasıyla Hollanda sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Hollanda, Almanya- İsveç maçının galibiyle eşleyecek.

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