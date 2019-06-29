Kadınlar Dünya Kupası: Almanya: 1 - İsveç: 2 Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final maçında İsveç, Almanya’yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Hollanda’nın rakibi oldu.

Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final maçında İsveç, Almanya’yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Hollanda’nın rakibi oldu.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8. düzenlenen Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Almanya ile İsveç Roazhon Park’ta karşı karşı geldi. Mücadeleye etkili başlayan Almanya 16. dakikada Lina Magull 1-0 öne geçti. 22. dakikada İsveç, Sofia Jacobsson’ın golüyle ilk yarıyı 1-1 eşitlikle bitirdi. İkinci yarıya hızla başlayan İsveç, Stina Blackstenius’un fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca İsveç adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde İsveç, Hollanda ile karşılaşacak.

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