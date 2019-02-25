Kadınlar, çivi ve telle sanat eserleri yapıyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde açılan ‘Filografi Kursu’na katılan kadınlar, çivi ve tellerle sanat eserleri oluşturuyor.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan “Çiviyle telin aşkı” olarak tanımlanan ‘Filografi Kursu’na katılan kadınlar hem yeni eserler üretiyor hem de gelir elde ediyor. Tahtaya çakılan çivilere çeşitli renklerdeki bakır tellerle desenlerin işlenmesiyle oluşturulan bir sanat olan ‘Filografi Kursu’nda 25 kadın kursiyer eğitim görüyor.

Açılan kursta kadınların hem sanat öğrendiklerini hem de yaptıkları eserleri satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirten Filografi Kursu Hocası Şazime Hancı, “Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz açtığımız kursumuza 25 kursiyerimiz katılıyor. Filografi, Ortadoğu’dan Avrupa’ya gelmiş ve unutulmaya yüz tutmuş bir sanattı. Çivi ve telin aşkı olarak da geçer. Arkadaşlarımız burada ilk etapta yapmış oldukları filografi sanatında 18 milimetrelik medefelerimize belirli kumaşlarımızı yerleştirdikten sonra seçilmiş olan şablonlar üzerine yerleştirdikten sonra çivilerle simetri bir çakım oluşturuyor. Çakımdan sonra şablon kaldırılıp üzerine bakır tellerle 8-9 teknikten oluşan sarım tekniği uyguluyoruz. Filografi pahalı bir sanat olarak biliniyor, ama daha çok böyle terapi olarak yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız süreçte de bunun birçok örneklerini görebiliyoruz. Bayağı yoğun talep ve ilgi olduğunu da düşünüyoruz. Bu talep üzerine de yapmış olduğumuz sergilerimiz var, tanıtımlarımız oluyor. Sergilerde arkadaşlarımız satmış oldukları ürünlerde kazanç sağlıyorlar” dedi.

Kursiyerlerden Filiz Sözer de, Ahlat’ta öğretmen olarak görev yaptığını ve boş zamanlarında filografi sanatını öğrendiğini söyledi. Sözer, “Öğretmenim, boş zamanlarımda kursa geliyorum. Burada kendimize ait çalışmalar yapıyoruz. Atölyede huzur içinde sakince günün yorgunluğunu atıyoruz. Yılsonunda bu ürünlerimizi sergilediğimiz sergimiz oluyor. Kurs öğretmenimiz Şazime Hancı’ya da bu konuda çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kursiyer Esma Gülbahar ise Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak çalıştığını belirterek, “Kursa boş zamanımda geliyorum. Burada zamanımı değerlendiriyorum. Kurs sonunda yapılan ürünler sergileniyor, satışa sunuluyor. Bu arada bir meslek edinmiş oluyoruz. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne, idarecilerine, öğretmenlerine ve kurs hocamız Şazime Hanıma bizlere farklı bir sanat öğrettiği için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.