0553 313 94 23

Kadınlar, çivi ve telle sanat eserleri yapıyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde açılan ‘Filografi Kursu’na katılan kadınlar, çivi ve tellerle sanat eserleri oluşturuyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:48
Kadınlar, çivi ve telle sanat eserleri yapıyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde açılan ‘Filografi Kursu’na katılan kadınlar, çivi ve tellerle sanat eserleri oluşturuyor.


Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan “Çiviyle telin aşkı” olarak tanımlanan ‘Filografi Kursu’na katılan kadınlar hem yeni eserler üretiyor hem de gelir elde ediyor. Tahtaya çakılan çivilere çeşitli renklerdeki bakır tellerle desenlerin işlenmesiyle oluşturulan bir sanat olan ‘Filografi Kursu’nda 25 kadın kursiyer eğitim görüyor.


Açılan kursta kadınların hem sanat öğrendiklerini hem de yaptıkları eserleri satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirten Filografi Kursu Hocası Şazime Hancı, “Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz açtığımız kursumuza 25 kursiyerimiz katılıyor. Filografi, Ortadoğu’dan Avrupa’ya gelmiş ve unutulmaya yüz tutmuş bir sanattı. Çivi ve telin aşkı olarak da geçer. Arkadaşlarımız burada ilk etapta yapmış oldukları filografi sanatında 18 milimetrelik medefelerimize belirli kumaşlarımızı yerleştirdikten sonra seçilmiş olan şablonlar üzerine yerleştirdikten sonra çivilerle simetri bir çakım oluşturuyor. Çakımdan sonra şablon kaldırılıp üzerine bakır tellerle 8-9 teknikten oluşan sarım tekniği uyguluyoruz. Filografi pahalı bir sanat olarak biliniyor, ama daha çok böyle terapi olarak yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız süreçte de bunun birçok örneklerini görebiliyoruz. Bayağı yoğun talep ve ilgi olduğunu da düşünüyoruz. Bu talep üzerine de yapmış olduğumuz sergilerimiz var, tanıtımlarımız oluyor. Sergilerde arkadaşlarımız satmış oldukları ürünlerde kazanç sağlıyorlar” dedi.


Kursiyerlerden Filiz Sözer de, Ahlat’ta öğretmen olarak görev yaptığını ve boş zamanlarında filografi sanatını öğrendiğini söyledi. Sözer, “Öğretmenim, boş zamanlarımda kursa geliyorum. Burada kendimize ait çalışmalar yapıyoruz. Atölyede huzur içinde sakince günün yorgunluğunu atıyoruz. Yılsonunda bu ürünlerimizi sergilediğimiz sergimiz oluyor. Kurs öğretmenimiz Şazime Hancı’ya da bu konuda çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Kursiyer Esma Gülbahar ise Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak çalıştığını belirterek, “Kursa boş zamanımda geliyorum. Burada zamanımı değerlendiriyorum. Kurs sonunda yapılan ürünler sergileniyor, satışa sunuluyor. Bu arada bir meslek edinmiş oluyoruz. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne, idarecilerine, öğretmenlerine ve kurs hocamız Şazime Hanıma bizlere farklı bir sanat öğrettiği için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:48
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ibekwe 11 maçta 106 ribaund aldı
    1. Ibekwe 11 maçta 106 ribaund aldı
    2. Her dakikası hizmet dolu
    3. Belçika’da ırkçılar yürüdü, 12..
    4. Başkan Görmez’den kurs ziyareti
    5. 15 kişilik minibüsten 44 kaçak göçmen..
    6. (Özel) Minik öğrenciler "Hayat..
    7. Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı
    8. Yol ortasındaki mezar görenleri..
    9. ‘Gönül berberliği’ ile engelli..
    10. Başkan Genç, el emeği pazarında..
    11. Tekirdağ’da hayvanlar telef olmasın..
    12. Ayakkabı tabanında uyuşturucu zulası
    13. Diyarbakır’da judo müsabakaları..
    14. Türk operasına taze kan
    15. ABD’ye üç katı ihracat fırsatı için..
    16. TCMB'den döviz depo ihalesi
    17. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle..
    18. Eski Giritliler’in yeni kenti İzmir
    19. Pakistan’da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü
    20. (Özel) Türkiye’den ABD’ye ilk defa..
    21. Başkan Soylu’dan hafta sonu mesaisi
    22. Türkiye’de kırmızı et tüketimi..
    23. Yeşilboğaz: “Sertifikası olmayan..
    24. ABD Başkanı Trump, ticaret savaşında..
    25. Belediye anaokulu ve çocuk..
    26. Edirne’nin Keşan ilçesinde kar..
    27. Gevaş’ta başarılı öğrenciler..
    28. O ilimizde okullar tatil edildi
    29. Tütüncüler derneğinden çağrı: Sigaraya..
    30. Gamze Özçelik, 9 genç için verilen..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!