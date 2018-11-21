Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Uralochka-NTMK: 021 Kasım 2018 Çarşamba 21:52
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan), Sabine Witte (Almanya)
Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze Alikaya, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung (Şebnem Simge Aköz, Ezgi Dilik)
Uralochka-NTMK: Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Harelik (Podkopaeva, Karpol, Simonenko)
Setler: 25-16, 25-17, 25-21
Süre: 20, 24, 24 (68 dakika)
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK'yı 3-0 yendi
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