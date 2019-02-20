Kadınlar Çankırı’yı geziyor

Çankırı Belediyesinin kadınlara yönelik projeleri arasında yürütülen kültür gezileri kapsamında Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi kursiyerleri rehber eşliğinde Çankırı’nın tarihi, kültürel ve turistik mekânlarını gezdi. Kültür gezilerine son bir yılda yaklaşık 3 bin kadının katıldığı bildirildi.

Çankırı’da yaşayan kadınlar şehir turuna çıktı. Belediye tarafından düzenlenen kültür etkinliğine katılan kadınlar,Çankırı’nın tarihi, kültürel ve turistik mekânlarını gezdi. Etkinliğin son ziyaretçileri Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi bünyesindeki kursiyerler oldu. Kültür gezisine katılan gruplar; bölgenin en büyük parkı Recep Tayyip Erdoğan Parkını, gölet alanını, Uçak, Tren ve Gemi Kütüphaneyi, Türkiye’nin en büyük kaya tuzu rezervi olan Tuz Mağarasını, şehrin en seyirlik noktası Çankırı Kalesi’ni, Anadolu’da kurulan ilk Dâr-ûl Hâdis Taş Mescit’i, Çivitçioğlu ve Buğday Pazarı Medreselerini, Tarihi Çamaşırhane Müzesini, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesini, Kent Müzesini, Çankırı’nın tarihi ve kültürel arşiv deposu olan Dr. Rıfkı Urga Çankırı Araştırmaları Merkezini ve Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezini görme fırsatı yakaladı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, amaçlarının Çankırı’nın güzelliklerinin keşfedilmesini sağlarken yapılan hizmetleri de yerinde göstermek istediklerini kaydetti.